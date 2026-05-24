¿Cortar lo dañado y comerse el resto de la piña? El peligro oculto en tus frutas con hongos y qué debes evitar

Cortar el trozo de fruta con hongos o visiblemente deteriorada no es suficiente para prevenir una intoxicación alimentaria. Es necesario descartar toda la fruta, ya que las esporas y las micotoxinas (algunas de ellas clasificadas como cancerígenas) contaminan toda la pieza.

Los expertos, como Nicolás Sastré, microbiólogo y creador de contenido especializado en microbiología, explican que, aunque se vea bien la piña tras cortar la parte dañada, “ya se diseminó el hongo por toda la fruta”. Esto significa que, aunque no sea visible a simple vista, existen toxinas peligrosas, por lo que consumirla no es una opción saludable.

Sastré, graduado de la UNAM con experiencia en microbiología diagnóstica, bacteriología, micología e investigación, advierte que esta es una regla que no se debe romper nunca, y que debe ser de especial atención en personas mayores de 60 años.

Incluso, recomienda usar un cubrebocas para manejar la fruta dañada, evitar manipularla en exceso o cambiarla de lugar y, de ser posible, aplicar ozono durante 1 hora en el hogar para que cualquier espora suspendida se desinfecte y no represente un riesgo para la salud.

¿Cuáles son los microorganismos que pudren la piña?

Los estudios científicos revelan que la pudrición bacteriana del cogollo es una de las enfermedades más frecuentes en este cultivo, con dos variantes principales: Erwinia carotovora y Erwinia chrysanthemi.

Se trata de una afección que daña los cultivos de piña y que generalmente comienza en la base de las hojas centrales, haciendo que estas se desprendan con facilidad.

Esta afectación hace que la fruta se torne de un color camel o pardo y desprenda un mal olor. Estos microorganismos se transmiten rápidamente a través del agua, el suelo (es habitual en suelos mal drenados) o mediante insectos.

Los cultivos suelen contaminarse en períodos de lluvia y antes del forzamiento, que es uno de los momentos de mayor crecimiento de la planta de la piña.

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