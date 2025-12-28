Para de tirar el corazón de la piña: El truco de los chefs para una digestión perfecta

Aprovechar al máximo todas las partes de los alimentos no solo es una forma de reducir el desperdicio, sino que permite identificar cuáles son las zonas con mayor concentración de nutrientes y cómo contribuyen al bienestar. En este contexto, el corazón de la piña es una de las partes más subutilizadas de esta fruta, a pesar de poseer la mayor concentración de bromelina, una enzima digestiva con potentes propiedades antiinflamatorias.

Aunque el corazón de la piña es fibroso y por lo general se suele descartar, al combinarlo con otras frutas se suaviza la textura y se crea una mezcla deliciosa con un increíble poder desinflamatorio, dando lugar a un “shot digestivo funcional”.

Receta: Postre digestivo de corazón de piña

En la temporada de fin de año es muy común excederse en las comidas, lo que puede generar digestión pesada y malestares estomacales. Por ello, la combinación del corazón de piña con otros ingredientes naturales es un aliado estratégico para la salud digestiva.

Esta receta está inspirada en el contenido de @wen_comidasaludable, chef profesional que promueve la comida real y ancestral, priorizando el consumo de vegetales y proteínas magras mediante técnicas de cocción limpia.

Ingredientes

Corazón de una piña madura (la parte central fibrosa).

(la parte central fibrosa). 1 rodaja de jengibre fresco pelado.

pelado. Una pizca de pimienta negra recién molida.

recién molida. 5 hojas de menta fresca .

. Opcional: Unas gotas de zumo de limón.

Modo de Preparación

Para iniciar este proceso de salud digestiva, corta el corazón de la piña en cubos pequeños para facilitar el licuado, ya que su textura es considerablemente más rígida y fibrosa que la pulpa. Es fundamental utilizar esta parte central porque es donde se concentra la mayor cantidad de bromelina, la enzima proteolítica que actúa como un potente aliado al descomponer las proteínas de los alimentos pesados.

Coloca los trozos en una batidora de alta potencia junto con el jengibre fresco, el cual se encarga de estimular la producción de jugos gástricos necesarios para una digestión eficiente. Añade una pizca de pimienta negra, un ingrediente clave que contiene piperina, un compuesto que mejora significativamente la biodisponibilidad y absorción de las enzimas en nuestro organismo.

Incorpora las hojas de menta fresca para aportar una nota refrescante y aprovechar sus propiedades carminativas, que ayudan a relajar los músculos del tracto digestivo. Procesa todos los ingredientes hasta obtener una textura suave y líquida, evitando estrictamente mezclarlo con productos lácteos como yogur o leche, ya que la bromelina predigeriría las proteínas lácticas antes de llegar al estómago, alterando el sabor y restando eficacia al remedio.

Sirve este minipostre funcional en un vaso pequeño inmediatamente después de una comida contundente para maximizar sus beneficios. Con este último episodio de nuestra serie para festejar, logramos transformar un residuo orgánico en una bomba de bienestar que dejará a tus invitados sintiéndose ligeros y revitalizados.

