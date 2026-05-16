Ni fibra ni vitaminas: esto es lo que pierdes al limpiar “demasiado” tu naranja, según la ciencia

Si eres de los que pelan la naranja “con bisturí” para quitarle toda la parte blanca, es importante que sepas que es un gran error; evita que disfrutes de su aporte nutricional.

La experta Boticaria García explica que esa parte blanca, que se suele descartar muchas veces por su sabor amargo, se llama albedo, cuando lo descartamos, estamos perdiendo tres grandes aliados para tu cuerpo:

Hesperidina: un flavonoide, que actúa como una especie de guardaespaldas que protege tus capilares sanguíneos y tiene efectos antiinflamatorios.

un flavonoide, que actúa como una especie de guardaespaldas que protege tus y tiene efectos antiinflamatorios. Pectina: contiene una gran cantidad de pectina, una fibra fermentable que alimenta tu microbiota y mejora tu salud intestinal.

contiene una gran cantidad de pectina, una que alimenta tu y mejora tu salud intestinal. Naringenina: un antioxidante que puede ayudar a suavizar la curva de glucosa.

¿Qué ganas al comer la parte blanca?

El equilibrio perfecto: deja esos restos blancos en tus gajos para transformar una simple fruta en un potente alimento funcional. Crédito: Shutterstock

Aunque es una parte que se descarta de la naranja por su sabor amargo, el albedo tiene entre 15 y 20 veces más compuestos fenólicos que la pulpa. Además, representa un aporte de fibra importante, como la pectina, que es clave en la reducción del colesterol en la sangre.

Otros estudios indican que consumir apenas 6 g/día de pectina cítrica puede reducir el colesterol LDL (malo) entre un 6% y 7%. El corazón y las arterias se benefician porque sus flavonoides actúan como potentes antioxidantes que mejoran la salud cardiovascular y previenen la formación de placa arterial.

Además, tiene un efecto directo sobre el control de azúcar, ya que ayuda a regular la glucemia, evitando picos bruscos de insulina después de comer. Mientras el albedo aporta sus propios nutrientes, también potencia la absorción de la vitamina C presente en la fruta.

Lo que dice la ciencia

Según estudios publicados en PubMed, la pectina de los cítricos ayuda a bajar el colesterol sérico. En pruebas con animales ha mostrado ser altamente efectiva. Ante los beneficios del albedo, se recomienda consumirlo para maximizar la ingesta de flavanonas y prevenir enfermedades crónicas.

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