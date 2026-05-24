El tiempo de hoy en Nueva York para este domingo 24 de mayo

¿Cómo deberías prepararte para salir este domingo en Nueva York? Para empezar, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana se encontrarán entre los 57 grados Fahrenheit (14ºC) de máxima y los 55 grados Fahrenheit (13ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 54ºF (12ºC) de máxima y 54ºF (12ºC) de mínima.

¿Tendremos lluvia? Intuimos que ésta puede ser tu siguiente pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según el pronóstico, la posibilidad de precipitaciones es del 96% durante el día y del 88% durante la noche. La nubosidad, por su parte, será del 26% en el transcurso del día y del 46% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 10.56 mph durante la primera mitad del día y los 5.59 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 05:31 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 20:14 h. En total habrá 15 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York habrá más nubes que claros con probabilidad de lloviznas generalizadas. Las temperaturas se moverán entre los 61 y los 72 grados Fahrenheit (16 y 22 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 55% por la mañana, 15% por la tarde y 55% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias comunes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas calurosas, inviernos frescos y muchas lluvias.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.