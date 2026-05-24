Hilton regala viajes por 250 puntos: cómo aprovechar esta oferta antes de que se agoten

Con vuelos domésticos que promedian $361 por persona y precios de la gasolina por encima de los $4.50 por galón en varias regiones del país, viajar se ha vuelto cada vez más caro para las familias estadounidenses. En estas condiciones, una escapada de fin de semana puede requerir cientos y hasta miles de dólares en gastos.

Una alternativa para viajar con un presupuesto reducido es el anuncio de Hilton Honors: la compañía ofrecerá experiencias de viaje con hospedaje y gasolina incluidos por apenas 250 puntos, una cantidad que muchos miembros pueden acumular con relativa facilidad.

Sin embargo, la promoción tiene una condición importante: solo existirán 12 experiencias disponibles para todo el verano, a partir del 26 de mayo de 2026, y cada una tendrá un único ganador, por lo que la oportunidad podría desaparecer en cuestión de minutos una vez que se abra el registro.

Lee también: Cinco escapadas de Memorial Day a menos de 3 horas de Nueva York por menos de $300

¿Qué incluye cada experiencia?

Cada paquete de ‘Hilton Honors America Experiences’ incluye hospedaje en hoteles Hampton by Hilton, un kit de viaje de carretera con la marca Hampton y una tarjeta de combustible BP de $250.

Uno de los paquetes más llamativos es ‘The Ultimate Pursuit of Happiness’ (La definitiva búsqueda de la felicidad): una aventura de 14 días por carretera con un Jeep Grand Cherokee 2026 incluido y una tarjeta de gasolina bp equivalente a un año de combustible, valorada en $5,000.

El costo para el ganador: 250 puntos del programa Hilton Honors, cuyo valor aproximado es de $1.25 dólares en recompensas convencionales del programa. Canjearlos por una experiencia que incluye hotel, auto y gasolina representa un valor desproporcionado respecto a su costo real.

Pero la cadena justifica un regalo de estas dimensiones como parte de su festejo por el 250 aniversario del nacimiento de los Estados Unidos.

Las experiencias disponibles este verano

A partir del 26 de mayo, Hilton irá lanzando las 12 experiencias en tandas a lo largo del verano.

Entre los paquetes confirmados están:

Aventura en Zion y Bryce Canyon con sesión privada de astronomía nocturna bajo los cielos más oscuros del país

con sesión privada de astronomía nocturna bajo los cielos más oscuros del país Acceso VIP al festival Picklesburgh en Pittsburgh, a mediados de julio

en Pittsburgh, a mediados de julio Fuegos artificiales del 4 de julio en Washington D.C. con acceso preferencial a la Gran Feria Americana y los fuegos artificiales del National Mall

con acceso preferencial a la Gran Feria Americana y los fuegos artificiales del National Mall Festival OVNI de Roswell, Nuevo México , con acceso VIP al museo y al desfile.

, con acceso VIP al museo y al desfile. Torneo de Pesca Flora-Bama , uno de los más grandes del país

, uno de los más grandes del país Ruta de montañas rusas con itinerario diseñado por la Asociación Americana de Amantes de las Montañas Rusas (ACE)

“En este año en que celebramos el 250 aniversario de Estados Unidos, la carretera abierta se siente especialmente significativa”, afirmó Mark Weinstein, director general de marketing de Hilton. “Estamos ofreciendo momentos únicos en la vida por solo 250 puntos, honrando la tradición americana de los viajes por carretera”.

Crédito: Cortesía

Te puede interesar: Vacacionar este verano costará hasta 16% más y muchas familias ya piensan cancelar sus viajes

¿Por qué es buen momento de acumular tus puntos o inscribirte a Hilton Honors?

El programa Hilton Honors es gratuito: cualquier persona puede inscribirse sin costo en hiltonhonors.com, según el comunicado oficial. 250 puntos Hilton Honors se acumulan con una sola noche de estancia en un hotel Hampton, que en muchas ciudades cuesta entre $80 y $120. También pueden obtenerse mediante tarjetas de crédito asociadas, compras en Amazon o estadías previas.

“Para generaciones de viajeros, Hampton ha sido un punto de partida confiable con el que las familias, incluidas sus mascotas, pueden contar al final de un largo recorrido”, señaló Shruti Gandhi Buckley, vicepresidenta senior y directora global de la marca Hampton by Hilton.

La cadena cuenta con cerca de 2,400 ubicaciones en Estados Unidos, por lo que asegura que, al viajar por autopistas principales, el hotel Hampton más cercano se encuentra a no más de 30 minutos en promedio.

Cómo registrarse al programa y no perder la oportunidad

Al existir un solo ganador por experiencia, la competencia será intensa. Para aumentar las posibilidades:

Inscribirse hoy en Hilton Honors es gratuito y no requiere tarjeta de crédito

es gratuito y no requiere tarjeta de crédito Descargar la app Hilton Honors y activar notificaciones

y activar notificaciones Seguir las redes sociales de Hilton Honors para conocer las fechas exactas de lanzamiento.

para conocer las fechas exactas de lanzamiento. Tener los 250 puntos disponibles antes del 26 de mayo

Los participantes deben tener al menos 18 años, aunque algunas experiencias requieren 21 o más

Preguntas frecuentes sobre las 12 experiencias exclusivas del Hilton Honors America

¿Cuándo estarán disponibles las experiencias de Hilton Honors America?

El primer lanzamiento será el 26 de mayo de 2026. Durante el verano se liberarán las 12 experiencias por orden de llegada.

¿Cuántos puntos Hilton Honors necesito para canjear una experiencia?

Solo 250 puntos, equivalentes aproximadamente a una noche de estancia en un Hampton by Hilton.

¿Qué incluye cada experiencia?

Hospedaje, un kit de viaje Hampton y una tarjeta de combustible BP de $250. Algunos paquetes premium incluyen vehículos o combustible por un año.

¿Puede participar cualquier persona?

Sí, siempre que tenga 18 años o más y esté inscrita en Hilton Honors.

¿Qué pasa si no gano ninguna experiencia?

Los puntos acumulados permanecen en la cuenta y pueden utilizarse para noches gratis, descuentos o futuras promociones del programa.

Hilton está aprovechando el 250 aniversario de Estados Unidos como una poderosa plataforma de marketing, pero también está ofreciendo una oportunidad real para los viajeros. El problema es que la promoción es exclusiva por diseño: 12 experiencias para más de 250 millones de miembros implican que la inmensa mayoría no obtendrá una.

Lo que sí queda claro es que los programas de lealtad acumulan valor silenciosamente, y quienes los ignoran suelen terminar pagando de su bolsillo beneficios que otros obtienen gracias a los puntos acumulados.

Sigue leyendo:

– Se disparan las tarifas hoteleras en ciudades sede de la Copa Mundial: incrementos superan el 300%

– Las 20 mejores empresas para trabajar en EEUU en 2025

– La búsqueda de comodidad: Por qué muchos viajeros regresan a los mismos destinos año tras año