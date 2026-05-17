Vacacionar este verano costará hasta 16% más y muchas familias ya piensan cancelar sus viajes

Planear vacaciones este verano se está convirtiendo en un lujo para millones de familias en Estados Unidos. Entre boletos de avión más caros, hoteles con tarifas elevadas y gasolina en sus niveles más altos desde 2023, salir de viaje puede representar cientos de dólares extra respecto al año pasado.

El impacto ya comienza a afectar los planes de muchas familias. Encuestas recientes muestran que alrededor del 65% de los estadounidenses están recortando días de viaje, buscan destinos más cercanos e incluso están cancelando sus planes para evitar nuevas deudas porque sus presupuestos ya no alcanzan para tomarse unos días de viaje.

¿Por qué viajar en verano será más caro este año?

El incremento afecta varios rubros. El boleto de avión doméstico promedio se ha encarecido alrededor de 16% frente al año pasado, alcanzando máximos no vistos desde 2022, con tarifas domésticas que rondan los $620, según datos de la industria aérea.

Al mismo tiempo, el conflicto en Irán y la volatilidad del mercado energético elevaron los precios del combustible, lo que encarece tanto los costos de las aerolíneas como la gasolina en carretera.

En cuanto a las tarifas de los hoteles, portales de viajes reportan tarifas más altas en los principales destinos de playa y ciudades turísticas, tanto por la demanda acumulada como por mayores costos operativos. Esto significa que un viaje que el año pasado costaba $2,000 ahora se acerca a $2,300 o $2,400, sin añadir actividades nuevas.

Lo que dicen las encuestas: más personas dispuestas a cancelar sus vacaciones

Un sondeo nacional de U.S. News & World Report sobre viajes de verano encontró que el 65% de los estadounidenses considera modificar sus planes de vacaciones por el costo: el 31% ya cambió de destino o canceló alguna escapada, y el resto recortará días o actividades. De acuerdo con una encuesta nacional citada por Yahoo News, más del 30% de los adultos no viajará este verano principalmente por los altos precios de vuelos y gasolina.

“Los costos de viaje están subiendo a un ritmo que obliga a muchas familias a elegir entre vacaciones y otras prioridades financieras”, indicó uno de los analistas citados en el informe. Para los hogares con menores ingresos, la decisión es todavía más drástica porque son más del doble de propensos a cancelar vacaciones por completo frente a los de mayores ingresos.

¿Cómo impacta el costo de las vacaciones a las familias hispanas?

La presión es especialmente fuerte para la comunidad hispana, que llega al verano con un presupuesto ajustado por el aumento en comida, renta y servicios básicos. Estudios recientes muestran que 63% de los hispanos califica su situación económica como “regular” o “mala” y casi dos tercios no tienen un fondo de emergencia de tres meses.

Bajo estas condiciones, un viaje de varios miles de dólares pasa de ser un lujo aspiracional a convertirse en un riesgo financiero. Muchas familias latinas han optado por viajes más cortos, visitar a familiares en lugar de hospedarse en hoteles o acudir a actividades locales gratuitas para “salir en verano” sin afectar sus finanzas.

¿Qué puedes hacer si el viaje ya se encareció?

Más que renunciar de golpe a las vacaciones, hay ajustes concretos que pueden reducir el impacto en el presupuesto:

Flexibilizar fechas : volar entre semana, evitar los picos de julio y elegir horarios menos demandados puede bajar el costo del boleto

: volar entre semana, evitar los picos de julio y elegir horarios menos demandados puede bajar el costo del boleto Buscar destinos cercanos : cambiar vuelos largos por trayectos en auto de pocas horas reduce gasto en boletos y equipaje

: cambiar vuelos largos por trayectos en auto de pocas horas reduce gasto en boletos y equipaje Usar puntos y millas : muchos viajeros planean pagar parte del viaje con programas de recompensas para compensar el aumento de tarifas

: muchos viajeros planean pagar parte del viaje con programas de recompensas para compensar el aumento de tarifas Reservar con anticipación y vigilar precios : herramientas como alertas de Google Flights permiten cancelar y re-reservar cuando bajan los precios, siempre que no se trate de tarifas “basic economy”.

: herramientas como alertas de Google Flights permiten cancelar y re-reservar cuando bajan los precios, siempre que no se trate de tarifas “basic economy”. Armar presupuesto total antes de reservar: sumar transporte, hospedaje, comida y actividades ayuda a evitar sorpresas al regresar.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el costo de viajar este verano

¿Cuánto más caro será viajar en verano de 2026?

El promedio de un vuelo doméstico redondo ha subido cerca del 16% frente al año pasado, y en algunas rutas los incrementos pueden ser mayores. Hoteles y renta de autos también se elevaron.

¿Cuántas personas están cambiando o cancelando viajes por el costo?

El 65% de los estadounidenses ha modificado sus planes de verano por razones económicas, y alrededor de un tercio ha cancelado al menos un viaje o decidió no viajar.

¿Quiénes son los más afectados por el aumento de precios?

Los hogares de menores ingresos son más del doble de propensos a renunciar a sus vacaciones por completo que los de mayores ingresos, de acuerdo con Investopedia.

¿Qué alternativas tienen las familias que no pueden viajar lejos?

Muchas optan por “staycations”: explorar parques locales, museos gratuitos, días de campo o visitas a familiares cercanos. Esto mantiene la sensación de descanso y tiempo en familia.

¿Conviene endeudarse para salir de vacaciones?

La mayoría de expertos desaconseja usar tarjetas de crédito para financiar viajes sin un plan claro de pago. Cuando ya hay presión por renta, comida o deudas, sumar intereses de un viaje puede empeorar la situación económica.

Conclusión

El verano trae una paradoja: el deseo de viajar sigue muy alto, pero los números ya no cierran igual que antes. Las familias hispanas, impactadas por la inflación en comida y vivienda, enfrentan el dilema de posponer vacaciones o ajustar sus expectativas para no comprometer su estabilidad financiera.

En la práctica, unas vacaciones serán más una decisión de presupuesto: quienes planifiquen con anticipación, comparen opciones y se apoyen en recompensas y destinos cercanos estarán en mejor posición para disfrutar sin crear una nueva deuda.

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