Se disparan las tarifas hoteleras en ciudades sede de la Copa Mundial: incrementos superan el 300%

El negocio de la Copa del Mundo de la FIFA es uno de los más lucrativos del mundo, ya que beneficia, de manera transversal, una infinidad de industrias relacionadas principalmente con el turismo. Muestra de ello es que, luego del sorteo para el torneo que comienza el 11 de junio de 2026, las tarifas de los hoteles en las ciudades sede han registrado aumentos superiores al 300%, con costos de hasta $3,882 por noche en la Ciudad de México.

De acuerdo con un análisis de The Athletic, las tarifas de las habitaciones en 96 hoteles de las cadenas Marriott y Hilton se dispararon para dar hospedaje en las 16 ciudades sede, durante el mes de competencias, mientras que para el partido inaugural, el costo promedio es de $1,013 dólares, frente a los $293 dólares que cobraban solo 21 días antes.

🇲🇽⚽ ¡Estamos a 200 días del inicio del Mundial 2026!

Hoy compartimos el video presentado por @FIFAWorldCup para el Mundial en nuestro país, celebrando que México está cada vez más cerca de una Copa del Mundo histórica.



Por tercera ocasión, nuestro país será sede del torneo más… pic.twitter.com/79PVt5zt7C — Gabriela Cuevas (@GabyCuevas) November 23, 2025

El aumento más impactante se registró en el resort Marriott Le Meridien Mexico City Reforma, uno de los más exclusivos de la capital mexicana, para la noche del partido inaugural que disputarán México y Sudáfrica. El costo de las habitaciones aumentó hasta $3,882 dólares, un 2,372% más que los $157 dólares que cobraba en mayo.

Seis hoteles más de la Ciudad de México reportaron un precio promedio de $1,572 por noche para la noche inaugural, un aumento de 961% respecto de las tarifas que tenían tres semanas antes.

El incremento de tarifas de hospedaje en EE.UU. para el Mundial

Estados Unidos se enorgullece de ser la sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en 11 estadios de todo el país. El presidente Trump y el secretario Rubio están trabajando arduamente para garantizar que sea la mejor Copa Mundial de la historia. pic.twitter.com/GpnnrqR4P2 — USA en Español (@USAenEspanol) December 5, 2025

En EE.UU., la sede principal del torneo, están programados 78 partidos, incluida la final. Entre sus 11 sedes, la que registró un mayor incremento fue Houston (457%), seguida de Kansas City (364%), Atlanta (344%) y la bahía de San Francisco (342%), en comparación con las tarifas que tenían a fines de mayo.

Mientras que en Nueva York-Nueva Jersey, donde se jugará el partido por el título el 19 julio, la tarifa nocturna promedio en seis hoteles aumentó un 228% para una estadía de dos noches para el partido inaugural en el MetLife Stadium de East Rutherford entre Brasil y Marruecos del próximo 13 de junio.

En el Fairfield Inn East Rutherford Meadowlands, a sólo 1.5 millas del estadio, los costos se dispararon a $1,552, cuando tres semanas antes eran de $289. Por su parte, el hotel Garden State Marriott cobra $3,066 dólares por noche para la final del torneo. El Hampton Inn Carlstadt, también cercano al inmueble neoyorquino cobrará $3,518 dólares y el Moxy Times Square en Midtown superará los $1,000 dólares por noche.

Canadá no despierta suficiente atractivo entre aficionados

De los tres países sede, Toronto registró el menor aumento en las tarifas entre las 16 ciudades sede. El costo promedio para el partido inaugural de la sede, el 12 de junio, donde jugará el anfitrión Canadá contra un rival por definir, aumentó ‘solamente’ 78%, según el análisis: El costo promedio de una estadía de dos noches fue de $487, cerca del doble de los $267 que costaba apenas hace tres semanas.

Next year’s FIFA World Cup 26™ matches, hosted by the U.S., are going to be the greatest in history. ⚽ The U.S. is expecting up to 10 million international visitors, generating $30 billion for the U.S. economy and 200,000 American jobs. #FWC26 pic.twitter.com/nRg4s1x5IR — Department of State (@StateDept) December 5, 2025

En Vancouver, el Hampton Inn & Suites cobrará $1,759 dólares para el partido inaugural de la sede, el 13 de junio, que jugarán Australia y el ganador del playoff europeo entre Rumania, Turquía, Eslovaquia y Kosovo.

El Mundial de la FIFA, considerado el evento deportivo más visto del mundo, se celebrará 11 ciudades en Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, el área de la Bahía de San Francisco, Seattle. Tres en México: Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey. Así como dos en Canadá: Toronto y Vancouver.

