Cinco escapadas de Memorial Day a menos de 3 horas de Nueva York por menos de $300

Tomar unos días de descanso por el fin de semana largo del Memorial Day puede convertirse rápidamente en un gasto de miles de dólares para una familia. Este año, los vuelos domésticos en Estados Unidos promedian $361 por persona en viaje redondo, un aumento de 18% respecto al año pasado, según datos de Kayak.

Para una familia de cuatro integrantes, eso significa desembolsar más de $1,400 solo en boletos de avión, sin considerar otros gastos básicos como hospedaje, alimentos o actividades.

Sin embargo, no es necesario cruzar el país ni vaciar la cuenta bancaria para aprovechar el primer respiro del verano. Vivir en el área metropolitana de Nueva York permite acceder a playas, montañas, senderos y pueblos históricos, a menos de 3 horas de trayecto, donde es posible encontrar hospedajes desde $82 por noche y organizar una escapada completa por menos de $300 por persona. Para muchas familias, se trata de una alternativa mucho más accesible para descansar sin disparar sus gastos.

El costo real de volar este fin de semana

Para este fin de semana, los altos precios de la gasolina tampoco ayudan: el promedio nacional es de $4.56 por galón al 21 de mayo de 2026, según la Asociación Americana del Automóvil (AAA), un incremento de $1.39 por galón más que hace un año. Pero incluso con estos precios, un viaje por tierra a destinos cercanos es significativamente más barato que volar.

En términos prácticos, llenar un tanque de 15 galones cuesta unos $68 hoy. El trayecto de ida a cualquiera de estos cinco destinos consume menos de medio tanque:

1. Valle del Hudson, Nueva York: 1.5 a 2 horas desde Manhattan

El Valle del Hudson es el clásico que nunca decepciona para un fin de semana largo. Poughkeepsie, Kingston y Rhinebeck ofrecen hoteles de 3 estrellas desde $82 la noche, según KAYAK (mayo de 2026).

El destino es especialmente atractivo para familias hispanas que buscan contacto con la naturaleza, mercados locales y precios controlados. El Parque Estatal Minnewaska y los viñedos del valle son gratuitos o con una entrada mínima. Para quienes no tienen auto, el tren Metro-North llega a Poughkeepsie desde Penn Station en menos de 2 horas por $40 ida y vuelta aproximadamente.

2. Catskills, Nueva York: 2 a 2.5 horas desde Manhattan

Las Catskill Mountains son la opción más popular para los neoyorquinos que quieren desconectarse sin gastar demasiado. Woodstock, Phoenicia y Windham ofrecen cabañas y posadas con precios desde $100 a $150 por noche, según Booking.com.

El área tiene senderos gratuitos, río para nadar y pueblos con restaurantes accesibles. “Solo dos horas desde la ciudad, primera parada Kingston: calles adoquinadas, historia, galerías”, describió un viajero en Instagram en 2025. Para familias hispanohablantes, la región tiene una comunidad latina creciente, especialmente en las áreas rurales de Sullivan County.

3. Asbury Park, Nueva Jersey: 1.5 horas desde Manhattan

Asbury Park puede convertirse en un destino sorpresa: se trata de una ciudad costera con playa, arte urbano, restaurantes y un ambiente que mezcla nostalgia y modernidad. Los hoteles en la zona oscilan entre $122 y $215 por noche, según Orbitz y Trivago (mayo de 2026).

El viaje en auto desde Nueva York toma aproximadamente una hora y media. Para quienes prefieren el tren, NJ Transit conecta Penn Station con Asbury Park en menos de dos horas por $30 a $40 ida y vuelta. El destino destaca por su paseo marítimo, las tiendas de artesanías y los conciertos al aire libre del fin de semana son gratuitos.

4. Montañas Pocono, Pennsylvania: 1.5 a 2 horas desde Manhattan

Los Poconos son la opción familiar por excelencia cerca de Nueva York. El área ofrece parques acuáticos, senderismo, kayak y resorts que en temporada baja cuestan de $80 a $120 por noche, aunque en Memorial Day los precios suben.

La región tiene una comunidad hispana notable en ciudades como Stroudsburg y East Stroudsburg, con restaurantes de cocina latinoamericana y servicios en español disponibles.

5. Cape May, Nueva Jersey: 2.5 horas desde Manhattan

Cape May es el destino más pintoresco de la lista: una ciudad victoriana junto al mar, con playas tranquilas y una arquitectura digna de una postal. Los precios en temporada de Memorial Day ofrecen noches desde $191, según KAYAK, pero quienes reservan entre semana o en posadas pequeñas pueden encontrar opciones más accesibles.

Es un lugar ideal para parejas o grupos pequeños que buscan destinos de calidad por encima del precio más bajo.

Lo que debes saber antes de salir este fin de semana del Memorial Day

Memorial Day es uno de los fines de semana de mayor tráfico del año en la Costa Este. Salir el viernes 23 por la noche o el sábado 24 muy temprano reduce significativamente el tiempo en carretera.

Reserva hoy mismo: Los precios suben el jueves y viernes previos al fin de semana largo.

Los precios suben el jueves y viernes previos al fin de semana largo. Compara peajes: El Puente George Washington y el Lincoln Tunnel tienen peajes dinámicos que pueden costar más en horas pico.

El Puente George Washington y el Lincoln Tunnel tienen peajes dinámicos que pueden costar más en horas pico. Llena el tanque fuera de la ciudad: Los precios de gasolina en Nueva Jersey son sistemáticamente más bajos que en Nueva York.

Los precios de gasolina en Nueva Jersey son sistemáticamente más bajos que en Nueva York. Verifica eventos locales: Muchos de estos destinos organizan desfiles y actividades gratuitas de Memorial Day que enriquecen el viaje.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre escapadas de Memorial Day desde Nueva York

¿Cuánto cuesta un vuelo doméstico en Memorial Day 2026?

El precio promedio de un vuelo doméstico de ida y vuelta era de $361 al 21 de mayo de 2026, un 18% más que el año anterior, según Kayak.

¿Cuánto cuesta la gasolina para viajar en Memorial Day 2026?

El promedio nacional es de $4.56 por galón al 21 de mayo de 2026, según la AAA, $1.39 más que hace un año, el nivel más alto desde 2022.

¿Cuál es el destino más económico cerca de Nueva York para el Memorial Day?

El Valle del Hudson y Asbury Park ofrecen la mejor combinación de precio y accesibilidad, con hoteles desde $82 y transporte en tren disponible desde Penn Station.

¿Se puede llegar a estos destinos sin auto?

Sí. El Valle del Hudson es accesible por Metro-North; Asbury Park y Cape May tienen conexión por NJ Transit desde Penn Station. Los Pocono requieren transportarse en auto.

¿Cuándo es Memorial Day 2026?

El lunes oficial es el 25 de mayo de 2026. El fin de semana largo abarca del sábado 23 al lunes 25 de mayo.

Conclusión

Con vuelos encarecidos por el conflicto en Irán y la gasolina en niveles que no se veían desde 2022, Memorial Day 2026 premia a quienes planean cerca. Los destinos a menos de tres horas de Nueva York no son solo una opción económica, en muchos casos ofrecen una experiencia más tranquila, más humana y con menos multitudes que los aeropuertos saturados de un fin de semana largo.

Para familias hispanas en el área metropolitana, conocer el noreste vale más que seguir el manual de destinos lejanos.

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