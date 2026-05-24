Irán afirma que el acuerdo con EE.UU. prevé la suspensión de sanciones y la apertura de Ormuz

En medio de la redacción de un memorando de entendimiento para finalizar las hostilidades entre EE.UU. e Irán, se conoció que el borrador del pacto establece el cese del conflicto en múltiples frentes, la flexibilización de los bloqueos navales en el estrecho de Ormuz y la suspensión temporal de las sanciones económicas que pesan sobre el sector petrolero iraní.

La información la dio a conocer la agencia Tasnim, adscrita a la Guardia Revolucionaria iraní, que precisó que el pacto estipula una reactivación controlada del comercio por las vías marítimas afectadas desde el inicio de los ataques del 28 de febrero y el posterior cerco portuario estadounidense del 13 de abril.

“Lo que contemplaría el posible acuerdo no sería una vuelta completa al estado previo (a la guerra), sino únicamente la recuperación del volumen de tránsito de buques existente antes del conflicto”, agregó la fuente.

Condiciones que podría aceptar Trump

La administración Trump podría aplicar un levantamiento condicionado de las sanciones financieras y descongelaría una porción de los fondos internacionales pertenecientes a la República Islámica a cambio de la apertura del estrecho de Ormuz.

Por su parte, la agencia iraní Fars precisó que las demandas de EE.UU. respecto al desmantelamiento de infraestructura o entrega de reservas de uranio no forman parte del documento actual.

Según fuentes anónimas citadas por el medio iraní, las discusiones sobre el programa atómico se postergaron para una fase posterior de evaluación que durará 60 días tras la firma del cese al fuego.

Mediación en Pakistán y estatus del pacto

Los dos gobiernos manifestaron expectativas favorables sobre el cierre de la crisis diplomática y militar, que incluye la pacificación en regiones vinculadas como el Líbano.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien ejerce la función de mediador internacional en este conflicto, anunció que Islamabad prepara las instalaciones logísticas para recibir a los representantes de ambos países en una nueva sesión de conversaciones directas en el corto plazo.

El presidente Trump ratificó que los equipos de trabajo definen los puntos finales de la resolución jurídica y que la presentación oficial de los términos se ejecutará próximamente.

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