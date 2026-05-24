¿Por qué el nombre de Pepsi viene de un problema estomacal?

Aunque hoy Pepsi es una de las bebidas gaseosas más famosas del mundo, el origen de su nombre está relacionado con un problema digestivo que afectaba a muchas personas hace más de un siglo.

La historia de la marca comenzó en 1898, cuando el farmacéutico Caleb D. Bradham buscaba una nueva identidad para una bebida que originalmente vendía bajo el nombre de ‘Brad’s Drink’.

Pepsi nació en una farmacia

Bradham, quien trabajaba en una pequeña farmacia, creó una bebida sin alcohol elaborada con nuez de cola, azúcar, agua, caramelo, aceite de limón, nuez moscada y otros ingredientes.

Con el tiempo decidió cambiar el nombre de “Brad’s Drink” por “Pepsi-Cola”, después de adquirir el nombre “Pep Kola” de un competidor local.

Sin embargo, el nuevo nombre tenía un significado mucho más profundo.

El nombre está ligado a la indigestión

Diversos registros históricos explican que Pepsi proviene de la palabra dispepsia, un término médico utilizado para describir la indigestión.

Bradham creía que su bebida no solo era refrescante, sino que también ayudaba a mejorar la digestión.

Jenny Danzi, directora senior de Pepsi, explicó a Food & Wine: “Bradham renombró ‘Brad’s Drink’, su popular digestivo sin alcohol elaborado con una mezcla de nuez de cola, azúcar, agua, caramelo, aceite de limón, nuez moscada y otros aditivos, a ‘Pepsi-Cola’”.

“Él creía que la bebida era más que un refresco, ayudando a la digestión, tomando sus raíces de la palabra dyspepsia, que significa indigestión”, añadió Danzi.

Pepsi aseguraba ayudar a la digestión

Para 1903, la empresa ya utilizaba publicidad enfocada en supuestos beneficios digestivos.

La marca promocionaba la bebida con frases como: “Exhilarante, vigorizante, ayuda a la digestión”.

Ese mismo año, la recién creada compañía Pepsi-Cola logró vender 7,968 galones de jarabe.

Pepsi nunca tuvo pepsina

Aunque el nombre también estaba inspirado en la enzima digestiva pepsina, especialistas y publicaciones sobre coleccionables de Pepsi han señalado que la bebida realmente nunca incluyó esa enzima en su fórmula.

Aun así, Bradham estaba convencido de que su producto ayudaba al estómago de manera similar.

¿Los refrescos realmente ayudan al malestar estomacal?

Actualmente, expertos médicos señalan que existe evidencia anecdótica de que algunas bebidas carbonatadas pueden aliviar ciertas molestias leves en algunas personas.

Sin embargo, también advierten que los refrescos pueden empeorar síntomas digestivos en otros casos.

Además, cuando una persona presenta vómito o diarrea, puede perder electrolitos importantes como sodio, potasio, cloruro y bicarbonato, elementos que los refrescos no reemplazan adecuadamente.

Por ello, especialistas recomiendan bebidas como Pedialyte para rehidratarse correctamente en esos casos.

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