Pepsi regalará boletos VIP para los Knicks a quienes encuentren estas latas

Pepsi lanzó una dinámica especial en Nueva York para los aficionados de los Knicks, en la que esconderá latas edición limitada en distintos puntos de la ciudad y regalará boletos VIP para uno de los próximos juegos del equipo en el Madison Square Garden.

La promoción coincide con el arranque de la serie y busca convertir las tradicionales visitas a bodegas y pizzerías neoyorquinas en una búsqueda de premios para los seguidores del equipo.

La empresa anunció que colocará cinco latas coleccionables Pepsi x NY Knicks, una en cada distrito o borough de Nueva York.

Cada lata encontrada dará acceso a dos boletos en suite para el partido de local de los Knicks programado para el jueves 21 de mayo en el Madison Square Garden.

La dinámica comenzará al mediodía, cuando Pepsi publique pistas en su cuenta oficial de Instagram, Pepsi, para ayudar a los participantes a localizar las latas escondidas.

De acuerdo con la marca, ganará la primera persona que llegue vestida con ropa de los Knicks, diga la palabra clave y encuentre la lata en cada ubicación participante.

Pepsi explicó que eligió bodegas y pizzerías porque forman parte de la cultura de los días de partido en Nueva York, junto con alimentos típicos como pizza, chopped cheese y desayunos BEC, acompañados de refresco.

La compañía recordó además que es socio oficial de bebidas del Madison Square Garden desde 2018 y que ha participado en distintas experiencias relacionadas con los partidos de los Knicks.

La promoción llega en medio del entusiasmo que vive la ciudad por la participación del equipo en la postemporada de la NBA, con aficionados atentos a las pistas que aparecerán durante el día en redes sociales.

Cada ganador podrá asistir acompañado al juego del jueves y ocupar lugares en una suite dentro de la arena.

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