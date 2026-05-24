Rubio asegura que EE.UU. alcanzó los objetivos de su ofensiva militar contra Irán

El secretario de Estado, Marco Rubio, habló sobre las acciones militares estadounidenses en Irán, y afirmó que la operación denominada Epic Fury completó las metas fijadas por Washington tras el cierre del estrecho de Ormuz por parte de las autoridades de Irán.

Durante una rueda de prensa en Nueva Delhi junto al ministro de Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, el jefe de la diplomacia estadounidense detalló el impacto de la ofensiva contra el territorio iraní y señaló la inhabilitación de sus fuerzas navales y la reducción de su infraestructura armamentística.

“Íbamos a destruir su marina, lo cual hemos hecho; íbamos a reducir significativamente su capacidad para lanzar misiles balísticos (…) y hemos logrado ese objetivo. Íbamos a dañar su base industrial de defensa (…) Hemos logrado eso también”, precisó Rubio en declaraciones obtenidas por EFE.

Cuando fue consultado sobre los cuestionamientos internacionales a la guerra y la información sobre daños materiales en centros educativos en Irán, Rubio evitó profundizar en aspectos operativos y declaró que los detalles tácticos no competen a su institución.

Rubio culpa a Irán de acciones en rutas marítimas

Durante su intervención, Rubio responsabilizó a Irán por sus acciones previas en rutas marítimas globales y su relación con milicias armadas en Medio Oriente.

“Estamos hablando de uno de los regímenes más viles sobre la faz de la tierra y en la historia moderna”, declaró el secretario de Estado.

Asimismo, Rubio acusó a Teherán de financiar a organizaciones como Hamás y Hezbolá, coordinar atentados internacionales, retener embarcaciones civiles y minar aguas internacionales. También sostuvo que la administración Trump mantiene la disposición de alcanzar una salida diplomática y pacífica al conflicto actual.

Desviaron 100 buques mercantes

La comparecencia de Rubio se produjo en paralelo a los datos del Comando Central de las Fuerzas Armadas, que reportó el desvío forzado de 100 buques mercantes desde que inició el bloqueo a los puertos de Irán.

La restricción fue decretada el pasado 13 de abril por el presidente Donald Trump como respuesta al bloqueo de Ormuz. Actualmente, la confrontación se centra en la exigencia de Washington para que Irán detenga el enriquecimiento de uranio, frente a la postura de Teherán de exigir tarifas por transitar en dicha vía marítima clave para el petróleo internacional.

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