El tiempo de hoy en Nueva York para este martes 26 de mayo

¿Qué ropa deberías ponerte para salir este martes en Nueva York? Antes que nada, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en NY se encontrarán entre los 81 grados Fahrenheit (27ºC) de máxima y los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de mínima. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que vas a percibir rondará los 91ºF (33ºC) de máxima y 91ºF (33ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 1% durante el día y del 2% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 13% durante el día y del 13% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 3.73 mph en el día y los 3.73 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 05:30 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 20:16 h. En total habrá 15 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan nubes y claros con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 64 y los 84 grados Fahrenheit (18 y 29 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 25% por la mañana, 18% por la tarde y 25% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.