Knicks logran varios récords históricos en título de Conferencia del Este

Los Knicks barrieron en la final de la Conferencia del Este llegando a su primera final en 27 años y lo hicieron con varios récords de NBA.

Con la barrida a los Cleveland Cavaliers, los Knicks llegaron a 11 victorias consecutivas en postemporada, algo que solo habían logrado tres equipos en la historia de la NBA.

Lo hicieron los Lakers en 1989, nuevamente Los Angeles Lakers en 2001 y los Golden State Warriors en 2017.

Los Lakers de 1989 tuvieron un récord de 11-0 en las primeras tres rondas de los playoffs (la primera ronda era al mejor de cinco en ese entonces) antes de ser barridos por Detroit en la final.

Los Ángeles llegó a 11 victorias consecutivas en 2001 con 11 triunfos al hilo en la primera ronda. Perdieron el primero de la final ante 76ers, pero luego ganaron cuatro de forma consecutiva.

Y Golden State tuvo un récord de 12-0 en las rondas 1 a 3 en 2017, luego ganó los primeros tres juegos de las finales contra Cleveland. Llegó a tener 15-0 en los playoffs, antes de caer en el Juego 4 de las finales y terminarlas en el Juego 5.

Knicks y un diferencial de puntos por escándalo

Los Knicks no solo lograron conseguir las victorias, sino que lo hicieron con gran diferencial de puntos durante la racha de 11 triunfos.

El equipo superó a sus rivales por 262 puntos en esta racha de 11 victorias consecutivas. Es la racha de 11 partidos con mayor diferencia de puntos en la historia de la NBA, tanto en temporada regular como en playoffs.

La diferencia de puntos en promedio con sus rivales antes de la final es de 19.4 puntos por juego, siendo la más alto en postemporada. Antes de los Knicks, el récord era de 16.3 puntos de Golden State en 2017.

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