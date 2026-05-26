Sentencian a 35 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de un niño autista no verbal en Ohio

Un hombre de Columbus fue sentenciado este martes en un tribunal federal a 35 años de prisión por delitos de pornografía infantil que involucraron el abuso sexual sistemático de un menor de 11 años con autismo no verbal.

El Juez de Distrito de los EE.UU., Michael H. Watson, dictó la condena contra Christian Toms, de 47 años, luego de que este se declarara culpable en diciembre de 2025 de los cargos de producción, distribución, recepción y posesión de pornografía infantil.

“Christian Toms explotó sexualmente al niño de 11 años, que no hablaba en absoluto, y creó pornografía infantil a partir de dicho abuso”, detallan los documentos judiciales del caso, los cuales especifican que los crímenes ocurrieron entre octubre de 2024 y febrero de 2025.

Evidencia en un iPhone y planes para una segunda víctima

La investigación penal comenzó tras recibir avisos cibernéticos sobre un sospechoso con el que Toms se comunicaba en línea. Tras registrar la residencia y los aparatos electrónicos del acusado, los agentes descubrieron la magnitud de los abusos.

Un análisis al iPhone de Toms reveló más de 130 archivos, entre imágenes y videos, que mostraban a la víctima menor de edad desnuda o siendo abusada sexualmente por él.

En total, el dispositivo almacenaba 700 imágenes y videos de pornografía infantil, material que Toms distribuía en redes a personas con las que compartía intereses de índole sexual hacia menores.

Asimismo, las autoridades informaron que en sus conversaciones virtuales, el sentenciado compartió fotos de otros menores varones que estaban en su casa y detalló planes para manipular a una segunda víctima.

En uno de los mensajes recuperados por los investigadores, Toms escribió de forma explícita: “…qué lástima que [la víctima menor] sea neurotípica…” y “Lo voy a atrapar, lo juro, jajaja”.

Esfuerzo conjunto

La sentencia fue anunciada de manera conjunta por Dominick S. Gerace II, Fiscal Federal del Distrito Sur de Ohio; Jared Murphey, Agente Especial Interino a Cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI); el Sheriff del Condado de Franklin, Dallas Baldwin; y el Grupo de Trabajo contra los Delitos Cibernéticos contra Niños (ICAC). El caso fue litigado por la Fiscal Federal Auxiliar, Emily Czerniejewski.

Este proceso forma parte del Proyecto Infancia Segura, una iniciativa nacional del Departamento de Justicia de EE.UU. creada en mayo de 2006. Este programa coordina recursos federales, estatales y locales con el fin de localizar, detener y enjuiciar a los explotadores de menores en internet, así como rescatar a las víctimas.