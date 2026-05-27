Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 28 al 4 de junio

Seres fantásticos en The Cloisters

Los seres híbridos ?criaturas imaginarias que combinan características de diferentes animales, humanos e incluso plantas? abundan en la historia del arte, lo que refleja el impulso humano a lo largo del tiempo y el espacio para deconstruir, intercambiar y volver a ensamblar elementos del mundo conocido para convertirlos en entidades inventivas y visiones extraordinarias. La exposición de primavera de The Met Cloisters, Seres del mito y la imaginación: Europa y las Américas explorará seres fantásticos presentes en las artes visuales a lo largo de un milenio, del 500 al 1500 e.c. Esta exposición, un esfuerzo conjunto entre la sede de The Metropolitan Museum of Art en The Met Cloisters y el ala Michael C. Rockefeller en The Met Fifth Avenue, se enfocará en las tradiciones paralelas, y a su vez independientes, de Europa y América para investigar las múltiples funciones de las obras con representaciones de seres híbridos y los roles que estos desempeñaron en la vida de las personas. La exposición se podrá visitar del 18 de mayo al 18 de octubre de 2026. The Cloisters está ubicado en 99 Margaret Corbin Drive, Fort Tryon Park, New York, NY 10040. Informes: https://www.metmuseum.org/

Movimiento y color con EUPHORIA



A través del movimiento, el color y el sonido, EUPHORIA es una danza lúdica que presenta a dos criaturas mitad humanas, mitad búho, que exploran su entorno utilizando el movimiento y el sonido. Mediante una metamorfosis poética, las criaturas desarrollan una nueva comprensión de sí mismas y de los demás. Creada para familias con niños a partir de cinco años, la coreógrafa Caroline Breton nos invita a encontrar maravilla y alegría en el mundo que nos rodea. No se pierda esta cita con el color este sábado 30 en dos funciones una a las 11:30 AM y la segunda a las 3:00 PM. Informes: https://lallianceny.org/

A disfrutar del Luna Park

Ya sea que vengas solo en familia o con tus amigos en grupo, el icónico parque de Coney Island, Luna Park, tiene algo para todos. Tanto niños como adultos pueden subirse al legendario Cyclone (¡que cumple 99 años este verano!) y al Thunderbolt, abordar el familiar Tony’s Express, disfrutar de bocados en el paseo marítimo en Salt & Sizzle y Coney’s Cones, y empaparse de esa clásica energía de Nueva York junto al mar.

Desde el Memorial Day, el Luna Park estará abierto los siete días de la semana, convirtiéndose en un destino para este verano 2026 durante toda la semana. Informes: https://lunaparknyc.com/

Música afro peruana en el Bronx Music Hall

Nuevas Voces presenta al Conjunto Afro-Peruano, un grupo de estrellas que celebra las ricas tradiciones de la costa peruana. Es una experiencia en vivo inolvidable que celebra una herencia única y ¡te hará levantarte de tu asiento! Este conjunto de estrellas te trae los alegres sonidos de la costa peruana con un tratamiento contemporáneo arraigado en esta tradición única y rica. El repertorio del conjunto incluye festejos estimulantes, deslumbrantes zamacuecas e hipnóticos landós, así como los clásicos del folclore afro-peruano raramente vistos en Estados Unidos: el “contrapunto de Cajones” y el “contrapunto de Zapateo” (competencia de zapateado). La presentación será este jueves 28 de mayo desde las 6:30 PM. La entrada es de $10 dólares. Informes: https://bronxmusichall.org/

Arte y arquitectura en el jardín botánico de Brooklyn

Creado por el artista con sede en Brooklyn Olalekan Jeyifous y la práctica de arte y arquitectura ambiental AD?WO, los primeros becarios Heidi Nitze Art × Environment 2026, la original exposición en el Jardín Botánico de Brooklyn ofrece cuatro instalaciones multisensoriales que exploran marcos animistas a través de distintos fenómenos ambientales y materiales, incluyendo formas de adaptación y sostenibilidad tanto presentes en la naturaleza como practicadas por culturas Latinx y de la diáspora africana. Las obras incluyen una pieza que utiliza tierra del Jardín, que cambiará y se adaptará a lo largo del verano, y una pieza co-creada por los visitantes en Jardín Botánico de Brooklyn. Informes: https://www.bbg.org/

Fat Ronnie’s celebra a la hamburguesa

Para celebrar el Día Nacional de la Hamburguesa este jueves 28 de mayo Fat Ronnie’s Burger Bar en West Village regalará su artículo estrella en esta fecha tan especial.

Fat Ronnie’s fue fundado por Reynaldo “Ronnie” Faust, cuya abuela, Maxine Faust, fue notablemente la primera mujer negra carnicera sindicalizada del país y un pilar de Harlem. En 2013, Ronnie continuó con el negocio familiar de cinco generaciones al abrir un bar de hamburguesas enfocado en la carnicería en Oak Bluffs, el histórico enclave negro en Martha’s Vineyard recientemente retratado en la colección Summer 2025 de Ralph Lauren.

Usando las recetas exclusivas de su abuela y hamburguesas gruesas de carne Angus estilo pub, Fat Ronnie’s se convirtió en un favorito local, destino turístico y lugar frecuentado por celebridades en The Vineyard, visitado por personalidades como Spike Lee, Barack y Michelle Obama, y Kamala Harris.

Fat Ronnie’s Burger Bar (303 6th Avenue en Carmine) regalará hamburguesas ‘Fat Ronnie’ a los primeros 100 invitados, a partir de las 5 p.m. Informes: https://fatronniesburgerbar.com/

Fiebre de fútbol en Teatro Thalia

Por primera vez en Nueva York, Subcampeón es una autobiografía desternillante, cruda y honesta que transita entre la comedia y la angustia. Zuhaitz Gurrutxaga desnuda las entrañas del fútbol profesional y comparte, sin filtros, sus batallas, fracasos y problemas de salud mental. Este jueves desde las 7:00 PM se realizará la segunda función a la cual se esperan acudan los fanáticos tanto del rey de los deportes como del entreteniento y acorde con el ambiente mundialista que ya se respira en la Gran Manzana y en Nueva Jersey donde será la gran final. Las próximas serán el viernes 12 y el sábado 13 de junio.

Informes: https://thaliatheatre.org/

A leer en el Bryant Park

¡La primera fiesta de lectura en Bryant Park! Toma un libro, una manta para picnic y un amigo. Únete a sesiones de lectura silenciosa con música ambiental, seguidas de animadas discusiones de libros con otros amantes de la lectura. Con más de 10 series literarias distintas, la programación de Reading Room incluirá charlas sobre cine y cultura cinematográfica, paneles de autores, lecturas de poesía, clubes de libros clásicos, talleres de escritura y un StoryTime para niños. Los eventos destacados de este verano incluyen apariciones y oportunidades de firma de libros con autores best-seller como Grady Hendrix, Frankie Grande, Jenny Hagel y Christina Baker Kline, así como una celebración del 250º aniversario de Estados Unidos con The New York Historical. Se recomienda preinscripción, el evento es producido en colaboración con Reading Rhythms y será de 6:00 PM a 8 PM. Informes: https://bryantpark.org/

Concierto de Ana Prada

Este viernes 29 de mayo a las 7 p. m. en Americas Society (680 Park Ave) la artista Ana Prada, una de las cantautoras más emblemáticas de Uruguay, hará su debut en Music of the Americas junto a dos artistas que encarnan tanto la continuidad como la renovación en la tradición del país: Jacinta Bervejillo y Julieta Taramasso. Juntas, el trío interpretará el espectáculo “Raíces y futuro”, que transmite la tradición de la música uruguaya, su vitalidad presente y su proyección hacia el futuro. Informes: https://www.as-coa.org/

Conciertos en Bryant Park

La querida serie de conciertos de verano en el Bryant Park regresa con otra temporada de actuaciones en vivo de clase mundial y gratuitas bajo las estrellas, transformando una vez más el césped de Bryant Park en uno de los escenarios al aire libre más vibrantes de Nueva York durante todo el verano. La temporada comienza con Jazzmobile, la legendaria organización sin fines de lucro dedicada a llevar el jazz al público, con la participación del aclamado trombonista Wycliffe Gordon y su conjunto. Conocido por sus actuaciones electrizantes y sus profundas raíces en el jazz tradicional, Gordon inaugurará el verano con una velada inolvidable de música en vivo en el césped. Las festividades continúan el viernes por la noche con lo mejor de la ópera y el teatro musical estadounidense, con selecciones interpretadas por reconocidos vocalistas e instrumentistas. Informes: https://bryantpark.org/