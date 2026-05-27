Piden $22.8 millones de dólares por antiguo hogar de Ariana Grande en Londres

Acaba de ponerse en venta un penthouse en Hampstead, Londres, que sirvió como hogar para Ariana Grande mientras estaba en el Reino Unido para grabar la película “Wicked”. La propiedad está disponible por $22.8 millones de dólares.

Una de las características que más tomó en cuenta Grande para alquilar esta propiedad fue su cercana ubicación a Elstree, donde se grabaron las dos películas de “Wicked”, la cual Grande protagonizó junto con Cynthia Erivo.

Además de lo práctico que era para sus compromisos laborales, esta propiedad también resalta en el mercado de bienes raíces por estar dentro de un complejo residencial llamado Buxmead, este edificio tiene un total de 20 apartamentos y también llama la atención porque está en una calle de Londres que es conocida como “la calle de los multimillonarios”.

En el listado, disponible en la página web de UK Sotheby’s International Realty, se resalta que la propiedad tiene una “cuidada distribución que equilibra amplios espacios para el entretenimiento con privacidad y separación entre la vivienda principal y la de invitados”.

El penthouse tiene una extensión de 9,677 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, seis baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre le interior de la propiedad, el listado describe: “El apartamento se abre a un vestíbulo central desde el que se distribuyen las alas principal de la sala de estar y los dormitorios. A un lado se encuentra un salón, junto a una sala de televisión independiente y una amplia cocina con lavadero contiguo”.

Además de las comodidades dentro de la propiedad y de la relación del sitio con Ariana Grande, esta propiedad también resalta en el mercado por las comodidades que el nuevo propietario podrá disfrutar siendo dueño de una unidad en ese edificio.

Este edificio incluye áreas comunes como piscina, gimnasio, spa y mucho más. También incluye servicios como portero, seguridad y otros que hacen la estadía en ese lugar más agradable.

Esta propiedad llega al mercado justo un año después de que Grande estrenara “Wicked: For Good”, película que no tuvo el mismo éxito que la primera.

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