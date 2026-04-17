Viene “Focker In-Law” con Ariana Grande, De Niro y Stiller

Los Focker no cambian sus reglas por nadie. Quien quiera formar parte del clan tiene que pasar por el mismo filtro, sin excepciones. En “Focker In-Law”, Ariana Grande se convierte en la nueva candidata a ese proceso tan particular, compartiendo escena con Ben Stiller y Robert De Niro en la cuarta entrega de “Meet the Parents”.

El regreso llega 26 años después de aquella primera película en la que Greg Focker, interpretado por Stiller, intentaba sobrevivir a la mirada inquisitiva de su suegro Jack Byrnes. Ese personaje, encarnado por De Niro, se convirtió en el gran obstáculo de una historia que encontró en la incomodidad su mejor recurso para hacer reír.

Ahora, el foco cambia. Grande interpreta a Olivia Jones, una triatleta que entra en la familia de su prometido con una actitud completamente distinta a la de Greg. Su seguridad y carácter prometen modificar la dinámica, aunque eso no significa que tenga el camino asegurado.

Una dinámica conocida con nuevos matices

La trama de “Focker In-Law” se mantiene en secreto, pero el punto de partida dialoga con “Meet the Parents”, donde Greg conocía a los padres de su novia Pam, interpretada por Teri Polo. Allí también estaban Jack y Dina, el personaje de Blythe Danner, en una cadena de situaciones que ponían a prueba cada paso del protagonista.

El adelanto oficial, lanzado el 15 de abril por Universal Pictures, deja ver cómo esa tradición continúa. Olivia aparece sometida al detector de mentiras, uno de los momentos más recordados de la saga. En esa escena, Jack le dice: “Claramente sabes de lo que hablas”, marcando una diferencia con el trato que recibió Greg en su momento.

Esa reacción más abierta no elimina la tensión. Todo indica que Olivia deberá atravesar otras pruebas antes de lograr su lugar dentro del grupo, manteniendo el espíritu de una familia donde cada vínculo se construye entre sospechas y situaciones incómodas.

El equipo original vuelve a escena

Detrás del proyecto aparece nuevamente John Hamburg, responsable del guion y la dirección, además de haber trabajado en las tres películas anteriores. Su presencia garantiza una continuidad en el tono que definió a la franquicia.

El estreno en cines está previsto para el 25 de noviembre de 2026, una fecha que tendrán muy en cuenta, tanto quienes crecieron con la historia, como los nuevos espectadores que se suman por primera vez.

La incorporación de Ariana Grande aporta una energía distinta a un universo ya conocido. La base se mantiene intacta, pero la llegada de Olivia introduce una forma diferente de enfrentarse a los Byrnes, en una historia donde entrar a la familia nunca fue un trámite sencillo.

Sigue leyendo:

Cynthia Erivo habló sobre su amistad con Ariana Grande: “Creo que la gente no entendía”

Sharon Stone revela que los besos de Robert De Niro la dejaron “embobada”

Ben Stiller pide a la Casa Blanca que elimine clip de “Tropic Thunder” de una propaganda sobre Irán