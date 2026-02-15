window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Cynthia Erivo habló sobre su amistad con Ariana Grande: “Creo que la gente no entendía”

Cynthia Erivo y Ariana Grande protagonizaron 'Wicked' y 'Wicked For Good'.

Cynthia Erivo y Ariana Grande protagonizaron 'Wicked' y 'Wicked For Good'. Crédito: Evan Agostini | AP

La cantante y actriz Cynthia Erivo opinó sobre los comentarios en redes sociales sobre su estrecha amistad con la cantante Ariana Grande con quien protagonizó ‘Wicked’ y ‘Wicked For Good’. 

En redes sociales hubo muchas críticas hacia el excesivo contacto físico y la relación tan cercana de amistad que hay entre ambas y que se manifestó públicamente durante las respectivas giras de promoción de ambas películas. 

Erivo cuestionó en una entrevista con   The Stylist la percepción de que entre ella y Ariana Grande había más que una amistad y lo calificó como una “extraña fascinación”.

“Al principio, creo que la gente no entendía cómo era posible que dos mujeres fueran amigas, cercanas, y no amantes. Nunca he hablado realmente de esto, pero había una extraña fascinación con nosotras dos, donde la gente pensaba que estábamos fingiendo para las cámaras o que éramos amantes”, dijo Cynthia Erivo en la conversación. 

La artista aseguró que “se habla muy poco de la amistad platónica femenina, profunda y real, a pesar de que existe en todas partes”. 

“No estamos acostumbradas a verla en cámara, delante de la gente. Una relación donde las personas están conectadas a veces simplemente las incomoda; no nos enseñan que esas relaciones son buenas para nosotras”.

Durante la gira de medios los fans se mostraron especialmente interesados y especulativos por el constante contacto físico entre ambas. Las actrices constantemente se tomaban de las manos, se acariciaban y más muestras de afecto. Sin embargo, el público consideró que este contacto era escensivo cuando durante una entrevista Erivo le acomodó el collar a Ariana Grande a pesar de que la intérprete estaba en medio de una respuesta a un reportero.  

Luego durante la premiere de Wicked For Good en Singapur, Erivo defendió a Ariana Grande de un fan que burló la seguridad y se abalanzó hacia ella.

Ariana Grande habló previamente sobre el constante contacto físico con Erivo. Durante su participación en el podcast Good Hang de Amy Poehler, la cantante explicó: “Canalizo mucha energía a través de mis manos”, y aclaró que solía estar “siempre tomando una mano, apretando algo o alcanzando algo” al compartir espacio con otros

