Ariana Grande lanzará nuevo álbum el 31 de julio

Esta semana, Ariana Grande ha confirmado el lanzamiento de su nuevo álbum, el cual ha titulado “Petal” y se lanzará el próximo 31 de julio. Este se convertiría en su octavo disco y llega después del gran éxito que ha obtenido como actriz al protagonizar la adaptación cinematográfica de “Wicked” (2024).

Grande ha creado este álbum junto al productor sueco-persa Ilya, este dúo se repite, pues también coescribieron y coprodujeron una parte de “Eternal Sunshine” (2024), el último álbum que la cantante ha publicado.

Por ahora, la misma cantante se ha encargado de describir este nuevo álbum como “algo lleno de vida que crece a través de las grietas de algo frío, duro y desafiante”. Comenzó a promocionar este lanzamiento desde hace tiempo, e incluso ha compartido videos en los que se le ve trabajando en el estudio de grabación.

Este lanzamiento también ha generado mucha incertidumbre por las declaraciones hechas por Grande recientemente. En declaraciones compartidas en el podcast “Good Hang” de Amy Poehler, la cantante y actriz dijo: “No quiero decir nada definitivo. Sé que estoy muy emocionada de hacer esta pequeña gira, pero creo que puede que no vuelva a suceder en muchísimo tiempo. Voy a darlo todo y va a ser precioso. Creo que por eso lo hago, porque pienso: ‘¡Un último gran momento!’”.

Con estas declaraciones ha dejado entender que su próxima gira podría marcar el cierre de su era de conciertos, aunque no habló sobre el lanzamiento de nueva música, si seguirá haciéndolo o si también se tomará un tiempo para centrarse en proyectos como actriz.

Antes de hacer el anuncio del lanzamiento de “Petal”, Grande había anunciado “The Eternal Sunshine Tour”. Este tour lleva el nombre del álbum lanzado en 2024, el cual no tuvo la oportunidad de girar; sin embargo, las fechas de los shows coincidirán con la llegada de la nueva música a las plataformas.

“The Eternal Sunshine Tour” comenzará este 6 de junio en Oakland, California, y, por ahora, el cierre de la gira está programado para hacerse el 1 de septiembre en Londres, Inglaterra, ciudad en la que ha anunciado un total de 10 shows.

Por ahora, no ha anunciado fechas en Latinoamérica y tampoco se ha confirmado que vayan a ser anunciadas.

Hay que recordar que “The Eternal Sunshine Tour” es la primera gira de Grande en siete años, pues su última gran gira la dio en 2019 y la tituló “Sweetener World Tour”.

Sigue leyendo:

• Viene “Focker In-Law” con Ariana Grande, De Niro y Stiller

• Cynthia Erivo habló sobre su amistad con Ariana Grande: “Creo que la gente no entendía”

• Ariana Grande y Jonathan Bailey protagonizarán el musical ‘Sunday In The Park With George’