Dominicano Cristopher Sánchez rompe marca de los Phillies de más de 100 años

El dominicano Cristopher Sánchez continúa firmando una temporada extraordinaria con los Phillies de Filadelfia y este miércoles escribió su nombre en los libros históricos de la franquicia tras imponer una impresionante marca de 44.2 innings consecutivos sin permitir carreras.

El zurdo de 29 años logró el récord luego de lanzar siete sólidas entradas en blanco frente a los Padres de San Diego. Durante su actuación permitió apenas seis imparables y ponchó a nueve bateadores para mejorar su registro de temporada a seis victorias y dos derrotas, acompañado de una brillante efectividad de 1.47.

Con esta actuación, Sánchez superó el histórico registro de 41 entradas consecutivas sin carreras que pertenecía desde 1911 al miembro del Salón de la Fama Grover Cleveland Alexander, una marca que permaneció intacta durante 115 años en la organización de Philadelfia.

Cristopher Sánchez terminó mayo sin permitir carreras

El pitcher nacido en La Romana no recibe anotaciones desde el pasado 30 de abril, cuando los Gigantes de San Francisco lograron fabricarle dos carreras. Desde entonces, el dominicano ha dominado por completo a los bateadores rivales y se ha convertido en el brazo más consistente de la rotación de los Phillies.

Sánchez ahora lidera oficialmente la lista histórica de mayores rachas sin permitir carreras en la franquicia, superando a leyendas como Grover Alexander, Cliff Lee, Larry Andersen y Turk Farrell.

Además, el zurdo ha tenido un mes de mayo prácticamente perfecto. En sus aperturas del mes acumula 39 entradas sin carreras permitidas, apenas 25 hits recibidos y 45 ponches, incluyendo un juego completo que confirmó su dominio absoluto desde el montículo.

Aunque la hazaña de Sánchez ya es histórica para los Phillies, todavía se encuentra a cierta distancia del récord absoluto de Grandes Ligas, establecido por Orel Hershiser con 59 innings consecutivos sin permitir carreras en 1988 con los Dodgers de Los Ángeles.

Sin embargo, el dominicano sigue acercándose a la élite del pitcheo en MLB y se consolida como uno de los lanzadores más dominantes de toda la temporada 2026.

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