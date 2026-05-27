Cam Schlittler reafirma su candidatura al Cy Young con gran salida ante Royals

Cam Schlittler, pitcher de los Yankees de Nueva York, sigue poniendo su nombre como uno de los grandes candidatos al Cy Young de la Liga Americana.

El derecho de los Yankees lanzó 6.0 innings, 1 carrera limpia permitida, 4 hits permitidos, sin boletos y 6 ponches recetados. Schlittler consiguió su séptimo triunfo en la paliza 15-1 de Nueva York sobre los Royals de Kansas City.

Tras su apertura de este martes, Schlittler es líder en WAR, efectividad, innings lanzados, victorias y Whip.

Schlittler tiene un récord de 7-2 con una efectividad de 1.50 y 81 ponches en 12 apariciones esta temporada.

Cabe destacar que el derecho de los Yankees de Nueva York está apenas en su segunda temporada en las Grandes Ligas y que tiene casi la misma cantidad de innings lanzados que en 2025.

Schlittler tuvo un récord de 4-3 con una efectividad de 2.96 y 84 ponches en 14 apariciones y 73.0 innings lanzados en su temporada de novato en 2025. Este año, el derecho de 25 años suma 72 entradas lanzadas.

Cam Schlittler puede unirse a un grupo de pitchers élites

Cam Schittler busca ser apenas el séptimo pitcher en la historia de los Yankees en ganar el premio Cy Young de la Liga Americana.

El último fue Gerrit Cole en 2023 y se convirtió en el segundo en los últimos 26 años. Los seis lanzadores que han ganado un Cy Young con los Yankees son:

Gerrit Cole – 2023

Roger Clemens – 2001

Ron Guidry – 1978

Sparky Lyle – 1977

Whitey Ford – 1961

Bob Turley – 1958

Uno de los elementos importantes a seguir en la temporada es la capacidad de seguir sumando innings en el brazo de Schittler, quien lanzó 120 innings en 2024, la única vez que ha pasado el centenar de entradas lanzadas en su corta carrera.

Los Yankees buscarán barrer este miércoles a los Royals de Kansas City y luego poner viaje a Sacramento para tres juegos ante los Athletics.

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