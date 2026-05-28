Migrante liberado de Delaney Hall denuncia racismo y discriminación en la instalación de ICE

Un ciudadano hispano, quien fue arrestado desde diciembre en el centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey, denunció tras quedar en libertad el pasado miércoles haber sufrido racismo y discriminación dentro del recinto.

El inmigrante, cuya identidad se mantiene bajo estricta reserva por motivos de seguridad, describió a la periodista de EFE, Ruth E. Hernández, el entorno diario que le tocó padecer recinto.

“Adentro es muy difícil, es una lucha constante día a día con el sistema migratorio”, aseguró el migrante pocos minutos después de salir del centro de detención de inmigrantes más grande de la costa Este.

Manifestantes se enfrentan a agentes del ICE frente al centro de detención Delaney Hall mientras protestan cerca de las puertas de entrada, el pasado miércoles. (Foto: Andrés Kudacki/ AP)

El ciudadano vinculó estas circunstancias operativas con la huelga de hambre y laboral que aproximadamente 300 detenidos iniciaron el viernes pasado para rechazar la gestión del espacio.

Durante su intervención, detalló la existencia de “mucho racismo y discriminación, muchos factores que vivimos adentro hasta que dijimos ‘basta'”.

Movilizaciones y restricciones de acceso político

La protesta provocó vigilias en los alrededores del recinto industrial, custodiado por oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Aunque el Departamento de Seguridad Nacional rechaza formalmente la existencia de la huelga, el congresista Adriano Espaillat ingresó a la edificación, se reunió con manifestantes y recibió un pliego de peticiones.

Espaillat anunció un proyecto de ley junto al senador Cory Booker para garantizar el ingreso de autoridades regionales a estos complejos, luego de que se impidiera el acceso a la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill.

El activista Jorge Torres, de la Red Nacional de Jornaleros, reportó el traslado de trece reclusos hacia el centro de detención de Elizabeth, incluyendo al huelguista Martín Soto. Torres afirmó que obligaron a los internos a limpiar la sede previo a la llegada de los legisladores.

En el exterior de Delaney Hall, grupos civiles sostienen carpas de auxilio médico y pancartas frente al cordón de seguridad institucional.}

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