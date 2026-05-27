“The Colorado Story”, proyecto que busca cambiar narrativas sobre inmigrantes

Una nueva iniciativa comunitaria en Colorado apuesta por contar historias personales de inmigrantes para enfrentar la percepción negativa que existe sobre estas comunidades y cuestionar la manera en que suele abordarse el tema migratorio.

La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC) presentó este miércoles “The Colorado Story“, una plataforma digital que reúne documentales y testimonios de residentes inmigrantes con el objetivo de mostrar su impacto en la vida social y económica del estado.

A través de entrevistas y cortometrajes, el proyecto retrata experiencias marcadas por el trabajo, la incertidumbre migratoria y la búsqueda de estabilidad, pero también por la resiliencia y el sentido de comunidad.

Buscan responder a narrativas que generan miedo

Karen Orona, portavoz de CIRC, explicó que la iniciativa pretende desafiar discursos que durante años han asociado la inmigración con mensajes negativos o divisivos.

Según indicó, muchas de las conversaciones públicas sobre migración se han construido con afirmaciones que alimentan el miedo y distorsionan la realidad que viven miles de familias inmigrantes.

La organización considera que contar historias reales puede ayudar a cambiar la percepción social y generar mayor empatía hacia quienes llegan al país.

Además, los documentales buscan evidenciar problemas que afectan de manera constante a estas comunidades, como la precariedad laboral, la desigualdad racial y la falta de protección legal.

Casos que reflejan abusos y desgaste emocional

Uno de los videos cuenta la historia de Luis, un trabajador al que le negaron el pago de labores realizadas en Colorado debido a su situación migratoria irregular.

El testimonio expone cómo muchos inmigrantes quedan expuestos a abusos laborales al no contar con documentos o mecanismos de defensa.

Otro cortometraje sigue la experiencia de Sandra, quien lleva 30 años viviendo en Estados Unidos sin haber logrado regularizar su estatus migratorio pese a múltiples intentos.

Su relato aborda el desgaste emocional que implica vivir durante décadas sin certeza legal ni garantías sobre el futuro.

Plataforma invita a compartir historias migrantes

El proyecto también incorpora un espacio digital donde residentes pueden enviar testimonios personales o participar en futuras producciones audiovisuales.

Para los organizadores, involucrar a la comunidad es parte central de la iniciativa, ya que consideran que las contribuciones de los inmigrantes continúan siendo ignoradas o minimizadas.

“The Colorado Story” cuenta con apoyo de la agencia SE2 y de la productora Degotelo Studios, y su contenido será distribuido mediante YouTube y plataformas en línea.

Con información de EFE

Sigue eleyendo: