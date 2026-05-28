Corte en EE.UU. revisa demanda de ciudadano nacido en Denver tras su deportación a México

El caso de Brian Morales entra en una etapa decisiva esta semana, cuando una corte federal en Estados Unidos podría comenzar a definir el rumbo de la demanda presentada tras su detención en Texas y posterior deportación a México, a pesar de haber nacido en Denver, Colorado.

El proceso judicial se originó luego de que Morales fuera detenido el pasado 8 de abril en un puesto de control en Texas mientras se dirigía a su trabajo. Desde entonces, su situación legal y personal ha quedado dividida entre dos países y versiones opuestas sobre su identidad, de acuerco con lo publicado por Univision.

Detención en Texas y traslado a México

De acuerdo con su testimonio, durante la detención intentó en repetidas ocasiones demostrar su ciudadanía estadounidense. Morales asegura que portaba documentos y ofreció mostrar pruebas adicionales desde su teléfono o su domicilio.

“Les dije que tenía mi acta de nacimiento y mi número de seguro en mi casa… pero no me hicieron caso y se burlaron de mí”, relató desde México, donde reside actualmente tras su expulsión.

El ciudadano también describió que fue trasladado por varias instalaciones bajo condiciones de presión, mencionando advertencias sobre posibles consecuencias legales.

“Me empezaron a meter más miedo… en sí fueron 5 cárceles que pisamos”, afirmó.

Familia sin información y señalamientos de su entorno

Durante los días posteriores a su detención, su familia aseguró no haber tenido información sobre su paradero, lo que generó incertidumbre y preocupación.

Su hermano, Miguel Morales, consideró que el trato recibido pudo estar motivado por discriminación.

“Pienso que sí fue racismo, como juzgando a la persona”, dijo.

Por su parte, su jefe, Jesús Pargas, intentó intervenir para aclarar su situación ante las autoridades, señalando que Morales podía comprobar su identidad con documentación básica.

Demanda contra agencias federales y de seguridad

Tras su deportación, Morales fue enviado a México, donde logró reencontrarse con su familia en Aguascalientes. Sin embargo, el caso derivó en una demanda federal.

La acción legal fue presentada contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Departamento de Seguridad Pública de Texas y la Oficina del Alguacil del condado Gillespie.

La defensa legal, encabezada por la abogada Kate Lincoln-Goldfinch, sostiene que el caso podría avanzar a un punto clave con la audiencia programada ante un juez federal.

La representación legal también solicita una compensación por daños y busca que Morales pueda regresar a Estados Unidos con su acta de nacimiento como prueba de ciudadanía.

Postura del gobierno y disputa sobre su nacionalidad

Del lado de las autoridades federales, se sostiene que Morales, quien también cuenta con ciudadanía mexicana, no nació en Estados Unidos. Incluso se solicitó un plazo de 30 días para verificar su estatus de nacionalidad.

Mientras tanto, su familia insiste en que el proceso ha tenido un fuerte impacto emocional y social.

Su madre expresó en un testimonio escrito que el objetivo principal es su regreso y estabilidad laboral.

“Él ya se quiere regresar, quiere seguir trabajando, quiere sacar adelante a su hija”, señaló.

Un caso aún sin resolución

La audiencia federal que se celebra esta semana podría ser determinante para el futuro del caso. Mientras tanto, Brian Morales permanece en México, a la espera de una resolución judicial que defina si su expulsión fue un error administrativo o la deportación de un ciudadano estadounidense nacido en Denver.

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