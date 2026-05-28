Ciudadanos estadounidenses demandan al Gobierno por abusos en redadas migratorias en California

Al menos cinco ciudadanos estadounidenses y un residente legal presentaron demandas separadas contra el Gobierno de Estados Unidos por presuntas violaciones a derechos civiles durante redadas migratorias realizadas el año pasado en el marco de la campaña de deportaciones masivas impulsada por el presidente Donald Trump.

Las acciones legales fueron interpuestas ante el Tribunal del Distrito Central de California y buscan compensaciones por daños derivados de operativos realizados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante junio y julio de 2025.

Denuncias por violencia y detenciones arbitrarias

De acuerdo con el abogado Luis Carrillo, los demandantes aseguran haber sido detenidos injustamente y, en algunos casos, golpeados durante los operativos.

Carrillo afirmó en conferencia de prensa que las acciones de los agentes migratorios “fueron brutales” y expresó que las demandas buscan frenar el uso excesivo de la fuerza en este tipo de intervenciones.

Otro de los representantes legales, Michael Carrillo, señaló que los afectados habrían sido víctimas de perfilamiento racial en distintas comunidades del sur de California.

Casos individuales que sustentan las demandas

Entre los casos presentados se encuentra el de Andrea Vélez, quien fue arrestada en el centro de Los Ángeles mientras se dirigía a su trabajo durante una redada de ICE. La mujer pasó dos noches en prisión y enfrentó un cargo por delito grave que posteriormente fue desestimado por el Departamento de Justicia.

En otro caso, Cary López denunció haber sido detenida mientras estaba embarazada, junto con el padre de su hijo y otro familiar, pese a identificarse como ciudadana estadounidense. La demandante sostiene que su bebé nació prematuro tras el incidente.

También figura el caso de Juan José Gutiérrez, detenido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles cuando regresaba de México, a pesar de portar documentación que acreditaba su ciudadanía. Según la denuncia, permaneció esposado a una mesa durante más de tres horas.

Reclamos legales contra agencias federales

Las querellas apuntan directamente contra agentes de CBP y ICE por el uso de fuerza excesiva y detenciones consideradas arbitrarias.

Los demandantes ya habían presentado previamente una reclamación federal por agravios, requisito legal antes de avanzar a la demanda formal contra el gobierno estadounidense.

Los abogados del caso sostienen que estas acciones buscan establecer responsabilidades y prevenir futuros abusos en operativos migratorios en Estados Unidos.

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