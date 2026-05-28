Pronóstico del tiempo en Nueva York para este jueves 28 de mayo

¿Qué ropa usar para salir este jueves en Nueva York? Lo primero de todo, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en NY variarán entre los 75 grados Fahrenheit (24ºC) de máxima y los 57 grados Fahrenheit (14ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tú mismo vas a experimentar será de 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 10.56 mph en el día y los 6.84 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 05:29 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:18 h. En total, tendremos 15 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 55 y los 75 grados Fahrenheit (13 y 24ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 3% por la mañana, 55% por la tarde y 3% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias comunes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y abundantes precipitaciones.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.