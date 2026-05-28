Sorpresa en Roland Garros: Jannik Sinner se va eliminado tras golpe de calor

El italiano Jannik Sinner cayó en la segunda ronda de Roland Garros, físicamente tocado, afectado por las altas temperaturas que vive estos días París, contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo, 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1.

Sinner era el máximo favorito para la victoria final en el único Grand Slam que le falta, al que llegó tras una racha de 30 triunfos consecutivos y en ausencia del español Carlos Alcaraz, su verdugo en la final del año pasado.

El número 1 del mundo acabó el partido de forma agónica, afectado por las fuertes temperaturas que atraviesa París, que comenzaron a pasarle factura cuando estaba a punto de ganar su duelo.

El italiano comenzó a sentirse mal cuando tenía la victoria al alcance de su mano, tras haberse apuntado los dos primeros sets y cuando estaba 5-1 en el tercero.

JANNIK SINNER WAS -100000 AND UP 2 SETS?



HE IS NOW DOWN HUGE IN THE 5TH SET ?



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El número 1 del mundo parecía quejarse de la cadera, aunque el calor también pudo tener su efecto, porque aunque el duelo había comenzado al mediodía, cuando todavía el termómetro no había llegado a su máximo, la temperatura había ya comenzado a subir superadas las dos horas de juego.

Cerúndolo remontó ante Sinner luego de tener match point en contra

Los puntos iban cayendo del lado del argentino, que por vez primera arrebató el servicio del número 1, lo que colocó el choque en 5-4, con 0-40 a favor de Cerúndolo.

En ese momento Sinner habló con la jueza y le dijo que necesitaba un parón. El italiano ingresó en el vestuario acompañado de su cuerpo médico y reapareció varios minutos más tarde, pero visiblemente afectado en su físico.

Sinner volvió al vestuario mientras Cerúndolo trataba de mantener la tensión. El italiano era incapaz de reengancharse al duelo, vomitaba, buscaba oxígeno en cada instante, se ayudaba de un ventilador cuando estaba en su silla para tratar de encontrar el resquicio de la supervivencia.

El italiano, que el año pasado perdió la final tras desperdiciar tres bolas de partido contra Alcaraz, parecía lanzado a la victoria, que nadie ponía en duda esta temporada en ausencia del español.

Pero en su primer contacto con las altas temperaturas, el italiano dejó al torneo huérfano de su principal favorito.

El argentino se medirá al ganador del duelo entre el español Martín Landaluce, 69 del mundo, y el checo Vit Kopriva, 66.

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