Residentes del Distrito 13 del Senado estatal aun no están en “modo electoral” pero exigen mejoras

Faltan solo unas semanas para que se realicen en Nueva York las elecciones legislativas estatales, que definirán quiénes serán los legisladores neoyorquinos para el próximo período, que arranca en enero.

Y en medio de la faena electoral, que tiene el martes 23 de junio como fecha para las elecciones primarias, uno de los comicios que más atención en el ruedo político ha logrado es el que se disputa en el Distrito senatorial número 13. Pero a juzgar por lo que dicen los residentes de esa parte de la Gran Manzana, parece que buena parte de los más de 142,000 votantes registrados, todavía no están en “modo electoral”.

Allí, en pleno corazón de Queens, que incluye vecindarios como Jackson Heights, Corona, Elmhurst, East Elmhurst y partes de Astoria y Woodside, donde más del 80% de la población es de origen inmigrante y 61% son latinos, la actual senadora estatal, Jessica Ramos, está dando la pelea contra la asambleísta Jessica González-Rojas y el exlegislador Hiram Monserrate para quedarse en la curul.

Y aunque los tres candidatos llevan meses haciendo la tarea de convencer a los electores de que cada quien es la opción correcta para mejorar las necesidades que enfrentan los más de 300,000 habitantes que se estima viven en ese distrito, por ahora el ambiente electoral está más frío que los Ice Coffee que venden por estos días muchos negocios alrededor de la popular Avenida Roosevelt.

A diferencia de otras ocasiones, en las que se veían afiches de los candidatos por todas partes e incluso voluntarios repartiendo volantes sobre los programas que propone cada uno de los aspirantes, residentes como Daniel Arteaga aseguran que por ahora no han visto nada.

“Yo ni sabía que había elecciones el otro mes el mismo día que juega Colombia contra el Congo. Lo bueno es que el partido es en la noche y así entonces quizá vaya a votar en la mañana, pero no estoy seguro”, comentó el colombiano, quien vive en East Elmhurst.

El padre de familia prefirió no compartir su opinión sobre los candidatos pero aseguró que urge que gane quien gane los comicios le meta mano a arreglar necesidades urgentes de los vecindarios del Distrito 13 como la falta de vivienda asequible, el desorden en las calles y delincuencia común.

Residentes de Jackson Heights y Corona, donde la actual senadora Jessica Ramos, deberá medirse a dos contendores latinos por su curul piden más acciones para mejorar la calidad de sus barrios Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Yo sé que los politicos no son magos, pero creo que aquí, especialmente en la Roosevelt ya nos acostumbramos a vivir en medio del caos y el desorden y creo que hay que ponerle orden a todo”, dijo el inmigrante. “Yo entiendo que la gente tiene que ganarse la papa, pero es que a veces uno no puede ni caminar con tantos vendedores en las aceras y uno ve muchas basuras en las esquinas y eso es algo por lo que los politicos tienen que empezar. También tienen que construir más vivienda por aquí y frenar los abusos en los arriendos”.

Jesusa Herrera, quien vive en Corona hace más de dos décadas, también asegura que además de la vivienda y el desorden que se ve especialmente en ciertas esquinas del distrito, le preocupa que la prostitución parece estar desbordada. Este tema precisamente divide a los habitantes de esa zona de Nueva York, pues mientras un sector critica ese oficio, otro pide que se le quite la categoría de delito, lo que ayudaría a las tranajadoras sexuales a no ser perseguidas.

“Aquí ya no hay respeto. Uno camnina por la Roosevelt y ve a esa mujeres casi en cueras ofreciendo masajes y eso no está bien. Uno tiene niños y eso no es lo queremos enseñarles a ellos. Uno no ve eso en los barrios de Manhattan, solo aquí”, dijo la dominicana, quien comentó que tampoco sabia que en cuatro semanas habrá elecciones estatales.

“Creo que la prostitución trae delincuencia y ayuda a que a muchas de esas mujeres las exploten y trafiquen. No me gusta un político que esté defendiendo esa vagabundería. Voy a votar por el que quiera acabar con eos y si todos los candidatos apoyan eso, pues no voy a votar”, dijo la ama de casa.

Rafael Martínez, quien vive a la vuelta de la panadería la Abundancia de la Roosevelt con calle 75, mencionó que en su correo ha recibido alguna publicidad de un par de candidatos, pero confesó que no tiene los comicios presents.

“Yo he visto papeles que ellos mandan pero no sé qué propone cada uno. Creo que hay dos latinas peleando por ese puesto pero no sé mucho de ellas. Creo que les falta comunicarse más con la comunidad”, dijo el abuelo ecuatoriano, quien manifestó que la principal necesidad del distrito es luchar contra la pobreza.

Residentes de Jackson Heights y Corona, donde la actual senadora Jessica Ramos, deberá medirse a dos contendores latinos por su curul piden más acciones para mejorar la calidad de sus barrios Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Las rentas caras, los servicios públicos por las nubes, las calles sucias, muchos vendedores en las calles y estaciones sin elevadores, todo eso es pobreza y eso es lo que espero que mejore con el trabajo de un político”, destacó el antiguo taxista. “No creo que vaya a votar esta vez”.

José Rodríguez dueño de un pequeño emprendimiento de comida, por el contrario, mencionó que sí saldrá a sufragar el próximo mes a favor de la actual senadora Jessica Ramos, pero le pidió que además de buscar mejoras a las necesidades que comparte con sus vecinos, urge que impulse un Proyecto de ley que ponga freno a las rentas de locales comerciales.

“Ella tiene que saber que uno de los grandes problemas que temenos aquí quienes queremos emprender son los abusos en los precios de los locales. Yo mismito tenia un negocio por cinco años y después me triplicaron la renta y tuve que irme y ahora me gano la vida llevando comida pero sin local, eso duele”, dijo el colombiano. “La prioridad tiene que ser el control de rentas. Crear una ley que funcione como la ley de alquileres regulados. Somos gente que intenta salir de la pobreza, pero así, sin protecciones, no se puede y terminamos perdiendo todo”.

Los tres candidatos demócratas que buscan ganar los comicios primarios han dicho en repetidas ocasiones que entienden cuáles son las necesidades que enfrenta el distrito e insisten en que lucharán por sus vecinos desde Albany. Al mismo tiempo, entre ellos, quienes han sido legisladores en diferentes momentos, se señalan de no haber hecho la tarea estando en terreno legislativo.

A pesar de las diferencias de opiniones, los habitantes del Distrito 13 coinciden en que el rosario de necesidades incluye áreas a las que hay que meterle mano urgentemente, como vivienda asequible, protecciones para inquilinos, mejoras del servicio de metro y rutas de autobuses, seguridad peatonal, mejor acceso a servicios de atención médica y de salud mental y mayor apoyo a escuelas públicas.

También claman por inversión en guarderías y primera infancia, creación de más empleos, apoyo a pequeñas empresas, mejoras en labores de limpieza, organización de vendedores ambulantes, combate a la delincuencia, acceso a zonas verdes y protecciones a comunidades inmigrantes ante operaciones de ICE.

Residentes de Jackson Heights y Corona, donde la actual senadora Jessica Ramos, deberá medirse a dos contendores latinos por su curul piden más acciones para mejorar la calidad de sus barrios Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Yo no voto, porque soy indocumentada, pero también vivo aquí, pago mis impuestos y no le hago daño al barrio vendiendo mis tamales, y por eso creo que también merecemos que no nos ignoren y que nos ayuden para que ICE no nos ataque más”, dijo la vendedora ambulante mexicana Rosita Heredia. “Sé que Trump manda a los de inmigración, y aunque no sé mucho de política ni de senadores, si les pido que nos ayuden y que nos protejan para poder estar tranquilos aquí”.

Distrito 13 en datos

Incluye vecindarios como Jackson Heights, Corona, Elmhurst, East Elmhurst y partes de Astoria y Woodside

Senadora actual Jessica Ramos

Compiten por la curul Jessica Ramos, quien busca su reelección, Jessica González-Rojas e Hiram Monserrate

311,913 residentes aproximadamente viven en ese distrito

142,075 votantes están registrados

61% de los habitantes son hispanos

21% son asiáticos

9% son blancos

7% son negros

52% son familias o parejas casadas

$75.196 ingreso promedio por familia

16.1% es la tasa de pobreza

23 de junio son las primarias

4 de noviembre son las elecciones generales

Necesidades principales del distrito 13