Jessica González-Rojas: “nuestros vecinos merecen una senadora estatal que cumpla”

Este 2026 es un año electoral y dentro de las curules que se disputan a nivel estatal en Nueva York, una de las contiendas que más atención ha captado es la del Distrito 13 de Queens por el Senado estatal. Allí, la actual senadora Jessica Ramos, quien vio afectada su imagen de líder política progresista tras apoyar en las elecciones por la Alcaldía al exgobernador Andrew Cuomo, a quien había criticado ferozmente, deberá enfrentarse a la actual asambleísta del Distrito 34, Jessica Jessica González-Rojas.

La actual asambleísta, quien ha recibido el apoyo de “pesos pesado” del Partido Demócrata, como las congresistas Alexandría Ocasio y Nydia Velásquez, y quien asegura estar confiada en que logrará desbancar del Senado a Ramos, habló en entrevista con El Diario NY sobre sus logros en la Legislatura y sus prioridades en Albany, de ganar las elecciones de este año, cuyas primarias serán el 23 de junio y las generales el 3 de noviembre.

González-Rojas aseguró que su distrito necesita una senadora que sí le cumpla a los electores. Y aunque manifestó que iniciativas como aumentar los impuestos a los ricos, mejorar la asequibilidad de los neoyorquinos en asuntos como vivienda y cuidado infantil, mejorar el acceso a cobertura de salud y proteger a los inmigrantes de los abusos de ICE y el gobierno federal, son puntos de encuentro con el alcalde Mamdani, también señaló que se opone al plan del mandatario de aumentar impuestos a la propiedad. Otro plan que tiene en mente es mejorar la Avenida Roosevelt con luz.

Y lejos de pensar que querer bajar de la silla a otra mujer latina, de origen inmigrante y de ideas progresistas, que igual que ella viene de la comunidad, sea criticable, Jessica González-Rojas asegura que es positivo para la democracia. Será en las urnas que los votantes decidan a favor de cuál de las Jessica moverán la balanza.

Asambleísta ¿Cuáles considera que han sido sus principales logros trabajando en la Legislatura?

“Uno de mis logros principales ha sido trabajar en múltiples niveles del gobierno. He podido crear coaliciones alrededor de la Ciudad y del Estado, y también con el gobierno federal para cumplirle a nuestros vecinos. Y estoy muy comprometida en continuar construyendo esas coaliciones en el Senado estatal. En la Asamblea estatal logré cosas como comidas escolares para todos para hacer que todos los niños pudieran tener desayuno y almuerzo saludable gratis. Y para eso fue necesario trabajar con el sindicato de maestros, organizaciones de seguridad alimentaria y republicanos. Hicimos una coalición muy diversa porque cada año necesitamos empujar y empujar más y cada año hemos logrado más, pero no tuvimos ese plan para todos hasta el año pasado. Ese es un ejemplo de la manera en la que yo trabajo y cuando llegue al Senado estatal, en estos momentos con Trump en el gobierno, con los déficits que tenemos en la Ciudad, es urgente que desde el Estado podamos trabajar con coaliciones y trabajar en asuntos que impactan a nuestras comunidades.

¿Y cuáles serían sus prioridades si sigue en la Legislatura y gana la silla del Senado?

“Como saben, mi distrito es uno de los más diversos en el mundo y la asociación mía con congresistas como Alexandria Ocasio y Nydia Velásquez, es necesaria, porque estamos recibiendo ataques de todos los niveles. El Estado puede hacer mucho y tenemos un plan para hacerle frente a la crisis de inmigración a nivel estatal. Pero también es vital construir esas relaciones. Estoy orgullosa con lo que he trabajado, pero tengo una visión más grande para el futuro: manejar el sistema de seguro de salud para todos, asegurarnos de tener clínicas de salud en nuestro distrito, que fue bastante golpeado por el COVID. Asegurarnos de proteger a nuestros vecinos inmigrantes, porque tenemos a ICE alrededor de las escuelas, de los hospitales, de sitios de culto. Y también necesitamos hacerle frente a la crisis de asequibilidad en asuntos de cuidado infantil, vivienda o inseguridad alimentaria, problemas que vemos en nuestro distrito. Y para el Senado tenemos una plataforma más grande: ‘más dinero, más recursos’ para cumplirle a nuestras comunidades y darles alivio”.

¿Qué tan difícil ha sido para su distrito lidiar con la presencia de ICE? ¿Cuántos reportes o llamadas ha recibido su oficina sobre operativos de ICE en sitios como Jackson Heights, East Elmhurst y Corona?

“Todo el tiempo estamos recibiendo reportes. Todo el tiempo recibimos llamadas y mensajes de texto. Y lo que hacemos es conectar a nuestra gente con servicios legales. Escuchamos sobre la presencia de ICE en el hospital de Elmhurst y pudimos hablar con el liderazgo y nos confirmaron que estuvieron allá, pero que estuvieron por un caso particular de una persona que estaba en custodia y dijeron que no andaban por el barrio. Por eso necesitamos trabajar en Albany. Y tenemos tres maneras de trabajar contra los ataques de ICE. Primero, tenemos claro que debemos proteger a nuestros vecinos de ICE, y la manera como lo hacemos es trabajar en coalición con grupos de base como Make the Road NY, NICE y otros políticos. Literalmente hemos sabido que ICE ha estado cerca de las escuelas y cuando eso pasa alguien va allá, toma fotos, pita, reporta el hecho y documenta si alguien ha sido secuestrado. Hemos hablado en las escuelas para que los padres sepan que cuando recogen a los niños tienen derechos. En segundo lugar queremos mover iniciativas legislativas y mi plan es que este año podamos aprobar leyes como como ‘NY para todos’, que prohibiría colaboración entre ICE y autoridades estatales y protegeria la información de nuestros estudiantes, vecinos y trabajadores. También esperamos que todas las personas que tengan interacciones con ICE puedan tener asesoría legal. Tenemos que darle recursos a organizaciones que protegen a nuestros inmigrantes”.

¿Qué opciones reales ve de aprobar leyes que protejan más a las comunidades inmigrantes, como la ley para exigir que los agentes de ICE no puedan usar máscaras?

“Estamos empujando fuertemente para que esas medidas se aprueben este año, pero si no son aprobadas seguiremos empujando para que se aprueben el próximo año. Queremos hacerlo y por ahora eso va bien aunque la Gobernadora todavía está un poco frenada en lo que tiene que ver con asuntos delincuenciales pero tenemos claridad de que el sistema penal debe manejar cualquier actividad criminal pero colaborar con ICE no trae justicia a nadie. Si ocurre un crimen y una persona es deportada, entonces qué pasa con las familias. No hay un cierre. Por eso queremos asegurarnos de que llegemos al punto en el que la Gobernadora entienda el poder de proteger a todos nuestros neoyorquinos y la ley ‘NY para todos’ haría eso”.

La Gobernadora se muestra como amiga de la comunidad inmigrante, pero al mismo tiempo no se suma a medidas que son urgentes para los inmigrantes de NY ¿Cómo entender eso?

“Estamos trabajando muy de cerca con la Oficina de la Gobernadora. Estamos mostrándole historias de inmigrantes impactados por estas medidas. El caso de Dylan López (el estudiante de El Bronx arrestado por ICE). La Gobernadora lo saludó y queremos seguirle mostrando el impacto de los asuntos que estamos promoviendo y afortunadamente tenemos una buena relación con la Gobernadora. Estamos intentando mostrarle todos los ángulos y creo que en lo que necesitamos ponernos de acuerdo es en los detalles para que podamos lograr más. En este momento no tenemos opciones. El gobierno federal nos está atacando desde todos los niveles. Están en los aeropuertos, quieren estar en puestos de votación, lo que genera temor. Hay mucho que el Estado tiene que hacer para proteger a nuestros vecinos, y como hija de inmigrantes, creo que todas las personas en este país merece que su dignidad se proteja”.

Aumentar impuestos a los millonarios es algo que ha divivido a muchos legisladores. ¿Sin el apoyo de la Gobernadora Hochul, quien se opone, es posible aprobar esa ley en esta sesión?

“Creo que los más adinerados deberían pagar una porción más justa. Ellos han recibido recortes de impuestos del gobierno federal. Así que si les ponemos impuestos ellos no lo sienten porque recibieron $12,000 millones en recortes por parte del gobierno federal. Entonces realmente es vital que sigamos empujando ese tema. Y tanto en la Asamblea como el Senado tenemos políticas para que los ricos paguen más impuestos: personas con $5 millones o más que son plenamente ricos. Y estamos trabajando duramente en coalición para mover esa agenda. La Asamblea y el Senado estamos muy unidos, pero ahora estamos en negociación con la Gobernadora. Y no son los millonarios los que se están yendo de Nueva York, son los negros y los latinos, nuestros vecinos, porque no pueden pagar lo que cuesta vivir aquí. Vamos a seguir dando la pelea para que paguen lo justo y podamos financiar programas que ayuden a nuestras comundiades. Creo que vamos a conseguir algo sobre eso pero mientras tanto no vamos a desistir”.

Vecinos de la Avenida Roosevelt se quejan constantemente del desorden y la falta de seguridad que a veces sienten allí. ¿De llegar al Senado tiene algún plan para mejorar esa parte de Queens?

“Necesitamos asegurarnos de que nuestras comunidades estén seguras. Tenemos que asegurarnos de ponerle luz a la oscuridad de la Roosevelt y tengo un plan para diseñnar eso. Ahora vemos que debajo del tren es oscuro, está sucio, y estamos trabajando con otros políticos para mover un plan que le de luz al tren 7, que disminuya el tráfico . Queremos invertir en servicios de saneamiento también, porque creemos que solo reforzar la fuerza publica, a través de la policía no es la solución. Hay tres puntos que debemos trabajar juntos: educación, refuerzo de la ley e ingeniería. La policía viene de vez en cuando y hace cosas, pero no cambia las cosas que se necesitan cambiar y la oscuridad promueve algunas actividades ilícitas. Otra cosa es que tenemos que unificar esa área en términos de qué cuartel policial maneja la situación, porque a veces se señalan mútuamente”.

La asambleísta Jessica González-Rojas, quien busca llegar al Senado estatal habló con El Diario antes de viajar a Albany. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

¿Aunque hay muchos puntos de encuentro entre usted y el alcalde Mamdani, en qué punto hay más afinidad y qué punto de la agenda del Alcalde usted no apoya?

“Creo en la agenda de asequibilidad. Hemos visto barrios que votaron por Trump y ahora votaron por Mamdani, porque la agenda de asequibilidad es algo que mueve a todos los neoyorquinos. Son cosas con las que vamos a trabajar juntos. El cuidado infantil para todos es algo que he promovido desde siempre y quiero que todas las personas que viven en mi distrito puedan seguir viviendo allí. Esas son cosas en las que estamos del mismo lado con el Alcalde. Invertir en infraestructura, las horas en que se presten los servicios de cuidado y asegurarnos que sean accesibles a todas las comunidades son coss en las que tenemos que ir más lejos. Mamdani es nuestro socio en eso. Esa es una de sus prioridades. Pero, también creo que debemos insistir más en aumentarle los impuestos a los ricos para financiar los programas, porque no compartimos con él que se aumente el impuesto a la propiedad. Infortunadamente, como Alcalde se trata de aumentar impuestos a la propiedad o cortar servicios y no podemos recortar servicios. Así que como asambleísta actual y futura senadora podemos seguir peleando para que los ricos puedan pagar la parte justa que les corresponde y no cortar programas. Inmigración, asequibilidad, costo de vida y vivienda son cosas por las que tenemos que seguir peleando y cumplirle a la gente. Nuestros vecinos merecen una senadora estatal que cumpla y que tenga la voluntad de trabajar con diferentes coaliciones para hacer el trabajo. Yo soy esa persona”.

¿Usted considera entonces que la senadora Jessica Ramos, quien ha promovido varias iniciativas a favor de las comunidades, no está haciendo bien el trabajo?

“Muchas personas me pidieron que me lanzara para esa posición y me han mostrado mucho apoyo. Y lo que puedo decir es que yo sí he construido muchas relaciones en todos los niveles de gobierno y he construido puentes. He podido trabajar en muchos niveles para cumplirle a la gente. Soy una mujer con tenacidad y dedicación y realmente sé que puedo hacer que le cumplamos a nuestra gente con más recursos para las comunidades. El Senado tiene más poder que la Asamblea y fue en el verano pasado que decidí lanzarme al ver que hay mucha división en la comunidad que no quiero ver. Yo sé que puedo unificarlos alrededor de las diferencias. No doy nada por sentado pero me siento muy bien y siento que voy a ganar “.

¿Pero, cómo entender que una latina quiera desbancar a otra latina? ¿Y otra latina con quien en muchos temas han remado en el mismo barco?

“Creo que es maravilloso que los votantes tengan opciones (…) Y lo que he visto y escuchado en mi comunidad es que la gente quieren ver a un senador que pueda trabajar alrededor de toda la comunidad y que se muestre y que cumpla. Y creo que la gente ve en mi a una persona extremadamente accesible. Yo estoy afuera todos los días cuando no estoy en Albany, y muchos vecinos me motivan a competir y eso lo tomo muy en serio. Esa es la fuerza que me mueve y tenemos muchas necesidades en mi distrito. Han pasado seis años después del COVID y no tenemos una clínica de salud en East Elmhurst. Tenemos que cumplirle a los vecinos. Esa es la prioridad y la gente ha visto en mí ese compromiso”.



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