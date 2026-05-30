Activista anti-ICE acusado de morder a agentes en una protesta en Delaney Hall

Un manifestante anti-ICE que supuestamente mordió a agentes federales en medio de una violenta protesta en Delaney Hall el jueves fue acusado.

Identificado como John Geier, de 26 años, fue acusado el viernes de presuntamente “patear y morder” a oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a las afueras del centro de detención de Newark, causándoles “heridas horribles”, declaró el fiscal interino Todd Blanche en una publicación en redes sociales, que incluía fotos de policías ensangrentados y con heridas.

“Una protesta pacífica no se traduce en atacar violentamente a agentes federales del orden público”, expresó Blanche en un comunicado. “Los agentes federales están protegiendo la propiedad y las instalaciones de Estados Unidos. Sin prácticamente ningún apoyo policial local de Nueva Jersey, los alborotadores se están reagrupando y atacando”.

“No toleraremos los ataques violentos que hemos visto en Newark en los últimos días, y realizaremos arrestos y exigiremos responsabilidades a los culpables de conductas delictivas.”

Geier compareció el viernes ante la jueza magistrada estadounidense Cari Fais.

El Departamento de Justicia (DOJ) argumenta que Geier formaba parte de un gran grupo de manifestantes que bloqueaban una carretera que conducía al centro de detención de ICE de Delaney Hall cerca de las 10:30 de la noche del jueves.

En los últimos días, el centro ha sido el escenario de numerosas manifestaciones vinculadas con las malas condiciones de los inmigrantes detenidos alojados allí, algo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechaza de manera contundente, informó New York Post.

De acuerdo con el DOJ, los agentes de ICE “en un intento por despejar la carretera, formaron una línea y comenzaron a avanzar hacia el grupo de manifestantes, entre los que se encontraba Geier”.

“Los agentes de deportación ordenaron a los manifestantes que retrocedieran, pero estos, incluido Geier, ignoraron las órdenes y se negaron a despejar la calle”, dijo el departamento. “En lugar de eso, Geier forcejeó con los agentes, propinándoles patadas y mordiendo el antebrazo de uno de ellos y el nudillo de otro. Ambas víctimas recibieron atención médica en un hospital local”.

En este sentido, Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, denominó a Geier como un “agitador violento” en su cuenta de X.

Last night, a violent rioter savagely kicked and bit ICE law enforcement officers outside of Delaney Hall. Today, this violent agitator is being charged.



The Trump Administration will ALWAYS stand with our federal law enforcement officers. Anyone who assaults a law enforcement? pic.twitter.com/bFTF4Kz14k — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) May 29, 2026

La lucha entre las fuerzas del orden y los manifestantes siguió cerca de Delaney Hall la noche del viernes, pese al intento de la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, de establecer una zona de protesta pacífica.

Según las imágenes, las fuerzas del orden usaron gas lacrimógeno y gas pimienta para dispersar a la muchedumbre.

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