J Balvin fue homenajeado en NY por su aporte cultural

Nueva York abrió sus puertas a una de las figuras más influyentes de la música latina contemporánea. J Balvin fue reconocido por El Museo del Barrio, una de las instituciones culturales hispanas más importantes de Estados Unidos, en una ceremonia que destacó su aporte a la difusión de la cultura latina y su impacto en la escena musical internacional.

El homenaje tuvo lugar en Manhattan y reunió a destacadas personalidades del arte, la moda y la cultura. El artista colombiano asistió acompañado de su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer, y compartió la velada con invitados como Agustín Coppel, Isabel Coppel y la historiadora del arte uruguaya Estrellita Brodsky.

La distinción puso en primer plano una trayectoria que ha llevado el reguetón y la música urbana latinoamericana a escenarios de todo el mundo, consolidando a José Álvaro Osorio Balvin como uno de los nombres más influyentes de la industria durante la última década.

Tributo a una carrera de alcance mundial

La distinción resaltó la influencia que ha tenido J Balvin en la música contemporánea y su contribución a la expansión global del reguetón y de la cultura urbana latinoamericana durante la última década.

Uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando Karla Martínez de Salas, directora editorial de Vogue México y Latinoamérica, fue la encargada de presentar oficialmente el reconocimiento. Durante su intervención recordó el primer acercamiento profesional que tuvo con el cantante hace una década.

“Nuestro honoré, me lleva mi mente un poco atrás al 2016, al Ritz, en París, que la directora de Chanel en ese momento me vino y me dijo: ‘Quiero que conozcas a alguien, que se llama José Álvaro Osorio Balvin’, que todo el mundo ya lo conocía como J Balvin. Para entonces, José ya estaba en el punto de mira de Vogue, concretamente de Vogue México. Yo acababa de asumir mi cargo de editora en jefe, y una de mis primeras portadas había sido con José en Colombia, dos meses antes”, contó.

“Pero conocerlo en persona y descubrir al ser humano que se escondía tras la celebridad fue algo que nunca olvidaré. En aquel momento, él ya estaba redefiniendo el concepto del estrellato mundial. José y yo acabamos sentándonos juntos esa noche”, expresó durante la ceremonia.

El agradecimiento del cantante colombiano

Cuando llegó el momento de tomar la palabra, J Balvin respondió con la espontaneidad que suele caracterizarlo. Entre risas, hizo referencia a su nivel de inglés antes de dirigirse al público en español.

“I wish my English was good as yours (Desearía que mi inglés fuera tan bueno como el de ustedes). Entonces hablo más bien en español”, comentó. Luego añadió: “¿Cómo están? Buenas noches a todos. ¿Cómo va todo? Bueno, Latino Gang. Súper agradecido por las palabras. Gracias”.

La celebración no terminó allí. Horas después del evento, el artista compartió un mensaje en su cuenta oficial de Instagram para agradecer la distinción recibida y reconocer el trabajo de la institución que lo homenajeó.

“Gracias a El Museo, por el reconocimiento, Latino Gang”, escribió Balvin, que sigue consolidándose como una de las figuras latinoamericanas con mayor presencia en el plano internacional.

Sigue leyendo:

Doble celebración: J Balvin festejó su cumpleaños en NY y lanzó nuevo disco

La FIFA arma un show global para abrir el Mundial en las tres sedes

Shakira y Reykon coinciden en Miami y desatan rumores de una colaboración