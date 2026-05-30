Shakira y Reykon coinciden en Miami y desatan rumores de una colaboración

La reciente aparición de Shakira y Reykon en Miami se convirtió en tema de conversación y debate entre los seguidores de ambos artistas, quienes no tardaron en preguntarse si detrás del encuentro podría esconderse una futura colaboración musical.

La coincidencia ocurrió durante un evento de lanzamiento relacionado con la industria musical en la ciudad estadounidense. La cantante barranquillera asistió como invitada especial en medio de los compromisos que mantiene alrededor del mundo, mientras que el intérprete también formó parte de la jornada.

Las imágenes compartidas posteriormente mostraron a los dos artistas saludándose de manera cercana y compartiendo algunos momentos dentro del evento. La difusión de esas fotografías fue suficiente para que comenzaran las especulaciones entre los usuarios de distintas plataformas digitales.

Imágenes que despertaron las teorías

El encuentro llamó especialmente la atención porque reunió a dos figuras reconocidas de la música colombiana que han desarrollado carreras muy distintas. Mientras Shakira ha construido una trayectoria global que la mantiene entre las artistas latinas más influyentes del planeta, Reykon continúa fortaleciendo su presencia dentro de la escena urbana.

La presencia de ambos en un mismo espacio generó entusiasmo entre sus seguidores, quienes comenzaron a imaginar cómo sonaría una canción conjunta. Comentarios y teorías aparecieron rápidamente en redes sociales, alimentados por la buena química que reflejaban las fotografías.

Sin embargo, hasta ahora no existe ningún anuncio oficial que permita confirmar que los artistas estén trabajando en una producción musical. Ni Shakira ni Reykon han hecho declaraciones sobre un posible proyecto compartido y tampoco sus equipos han entregado información relacionada a una colaboración.

Los proyectos que ocupan a cada artista

Mientras los debates alrededor de este encuentro continúan creciendo, ambos cantantes mantienen agendas cargadas de compromisos.

Reykon sigue promoviendo “Tú no sabes qué es amor”, una canción con la que ha visitado diferentes escenarios y que forma parte de su actividad reciente dentro de la música urbana.

Por su parte, Shakira atraviesa uno de los momentos más activos de su carrera internacional. La artista ya trabaja en la preparación de lo que será el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 y recientemente abrió una convocatoria para bailarines interesados en participar en el evento.

“Ya invité a los Ghetto Kids de Uganda, pero me gustaría ver más de sus creaciones y videos. Sigan enviándolos, porque los voy a estar viendo muy de cerca”, expresó la cantante.

El espectáculo apunta a convertirse en una de las grandes citas del entretenimiento mundial este año y este verano, además que contará con Madonna y BTS.

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