Doble celebración: J Balvin festejó su cumpleaños en NY y lanzó nuevo disco

J Balvin decidió que su cumpleaños número 41 no se quedaría sólo en una torta y velas, sino que prefirió sumar emoción al día y revelar “Omerta”, su nuevo álbum, un proyecto que comparte con Ryan Castro y en el que participan varias figuras de la escena urbana de Colombia.

El lanzamiento se dio este 7 de mayo en NY, fecha que coincide con su cumpleaños, y que terminó convirtiéndose en una jornada festiva doble para sus seguidores.

Durante la presentación de la “Colección Cápsula KidSuper x Jameson”, una propuesta inspirada en el fútbol y la Copa del Mundo, el músico compartió con “People” la alegría que le produce este lanzamiento: “Estamos lanzando nuestro nuevo álbum colaborativo con Ryan Castro, con grandes artistas de Colombia, a quienes amo, admiro y respeto”, dijo con entusiasmo. Para él, estrenar disco justo en su aniversario tiene un valor emocional especial: “No podemos esperar para lanzar este álbum, especialmente en mi cumpleaños. Son dos razones para celebrar”, expresó.

Un festejo aplazado, pero con la energía intacta

Aunque J Balvin no tiene un festejo formal inmediato por motivos de agenda, comentó que organizará una reunión en junio. Aun así, adelantó que espera “mucha diversión” ahora que el público ya puede escuchar el nuevo material.

El intérprete también habló sobre la conexión entre tres pilares que han influido en su carrera: la música, la moda y el fútbol. “¿Qué es la música sin deportes? ¿Y qué son los deportes sin moda?”, planteó durante la conversación. Para él, estas expresiones se entrelazan de manera natural. “Todo está conectado. Eso es lo que llamamos cultura”, afirmó.

Además del lanzamiento de “Omerta”, el artista celebra su primera colaboración con KidSuper, el diseñador detrás de la colección presentada. Sobre esta alianza creativa, Balvin fue directo: “Es hermoso. Es la primera vez que trabajamos juntos”. Explicó que la dinámica fluyó con mucha naturalidad: “Somos más maduros y estamos muy unidos. Así que es genial; es como divertirse con un hermano”, comentó.

Más allá de este estreno, Balvin mantiene la mirada en el panorama internacional. Siente que la música latina atraviesa un momento clave y se mostró orgulloso de formar parte de él junto a artistas como Karol G, Bad Bunny, Maluma, Rauw Alejandro y Anitta: “Creo que como movimiento estamos haciendo algo increíble”, aseguró. Para él, el camino apenas comienza, y “Omerta” es otra pieza que impulsa esa expansión global.

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