La FIFA arma un show global para abrir el Mundial en las tres sedes

La cuenta regresiva para el Mundial ya no pasa únicamente por el fútbol. Esta vez, la FIFA decidió apostar por un despliegue musical gigantesco que acompañará cada uno de los estrenos de las selecciones anfitrionas. México, Canadá y Estados Unidos tendrán ceremonias propias antes de sus primeros partidos y la organización ya empezó a mover nombres de peso dentro de la industria musical.

Según informó The Athletic, el organismo trabaja desde hace meses en una serie de espectáculos que comenzarán 90 minutos antes de cada encuentro inaugural. La primera gran celebración será el 11 de junio en el Estadio Azteca, cuando México enfrente a Sudáfrica. Allí aparecerán figuras como la banda Maná, Alejandro Fernández y Belinda, además de Los Ángeles Azules, referentes históricos de la cumbia mexicana. El show también sumará a la cantante sudafricana Tyla.

Horas después llegará el turno de Canadá, que debutará frente a Bosnia y Herzegovina en Toronto. Para ese partido ya están confirmados Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara, tres artistas ligados fuertemente a la escena musical canadiense.

En simultáneo, Estados Unidos pondrá toda la atención sobre el SoFi Stadium, cerca de Los Ángeles, donde la selección local arrancará su camino frente a Paraguay. Katy Perry será la principal estrella de la noche, aunque no estará sola. También fueron convocados el rapero Future, el DJ Sanjoy y la cantante Lisa, integrante del fenómeno surcoreano Blackpink. La FIFA además incluyó representación paraguaya con la participación de Marilina Bogado.

J Balvin, Anitta y Danny Ocean también serán parte

El armado musical no termina en los partidos inaugurales

La FIFA reunió artistas de distintas partes del mundo para intervenir en otras ceremonias vinculadas al campeonato. Entre los nombres aparecen J Balvin, Anitta, Danny Ocean, Elyanna y el francés Vegedream.También fueron convocados Jessie Reyez, Nora Fatehi y William Prince, quienes tienen raíces canadienses y participarán en distintos momentos del torneo.De acuerdo con los documentos de planificación citados por The Athletic, la ceremonia prevista en México tendría una duración de 16 minutos y 30 segundos, mientras que las de Canadá y Estados Unidos rondarán los 13 minutos. Después de cada presentación, los futbolistas volverán al campo para completar los calentamientos previos antes de las ceremonias protocolares.

El Mundial también mirará al aniversario de Estados Unidos

La FIFA además prepara dos eventos especiales para el 4 de julio, fecha en la que Estados Unidos celebrará los 250 años de la firma de la Declaración de Independencia.

Ese día se jugarán dos partidos de octavos de final, uno en Filadelfia y otro en Houston, y ambos tendrán homenajes relacionados con “America 250”. Por ahora no se detalló cómo serán esos segmentos ni qué artistas participarán.

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