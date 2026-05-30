Médico de la Casa Blanca asegura que Trump está en “excelente salud” y apto para ejercer la presidencia

El presidente Donald Trump se encuentra en “excelente salud” y está “totalmente apto” para desempeñar sus funciones como comandante en jefe, según el informe médico divulgado por la Casa Blanca tras un examen realizado esta semana en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

El informe lo elaboró el médico presidencial, Sean Barbabella, quien indicó que Trump se sometió el martes a una evaluación de varias horas que incluyó tomografías computarizadas, estudios cardíacos, pruebas de detección de cáncer y otras revisiones preventivas realizadas por un equipo de 22 especialistas.

Tras el examen, Trump, de 79 años, aseguró que los resultados habían salido “perfectamente”.

El informe señala que el mandatario pesa actualmente 108 kilogramos (238 libras), unos seis kilogramos más que en la evaluación médica realizada en abril de 2025. Aunque los médicos le recomendaron mantener atención sobre su dieta, actividad física y control de peso, concluyeron que su estado físico y cognitivo es “excelente”.

Con una estatura de 1,90 metros (6 pies y 3 pulgadas), Trump registra un índice de masa corporal de 29,7, apenas por debajo del umbral de 30 que los especialistas utilizan para clasificar la obesidad.

Trump volvió a someterse a la Evaluación Cognitiva de Montreal, una prueba utilizada para detectar posibles signos de deterioro cognitivo o demencia. Obtuvo una puntuación de 30 sobre 30, el mismo resultado que había alcanzado en evaluaciones realizadas en 2018 y el año pasado.

El informe también destacó que sus niveles de colesterol han mejorado significativamente gracias al tratamiento farmacológico. Su colesterol total se ubicó en 143, una reducción considerable respecto a los 223 registrados en 2018.

Actualmente toma rosuvastatina y ezetimiba para controlar los niveles de colesterol LDL.

Hinchazón en las piernas y hematomas en las manos

El reporte médico mencionó además la presencia de hematomas en las manos del presidente, atribuidos a “irritación leve de los tejidos blandos relacionada con los frecuentes apretones de manos” y al uso de aspirina, descrito como un efecto secundario común y benigno.

Asimismo, el documento abordó la insuficiencia venosa crónica diagnosticada el año pasado, una condición frecuente entre adultos mayores que provoca acumulación de sangre en las piernas.

Aunque los médicos observaron una ligera hinchazón en la parte inferior de las piernas, señalaron que existe una mejoría respecto al año anterior y no detectaron anomalías relevantes.

Barbabella afirmó que Trump presenta buena salud cardiovascular, pulmonar y neurológica. “Su exigente agenda diaria, que incluye múltiples reuniones de alto nivel, compromisos públicos y actividad física regular, sigue contribuyendo a su bienestar general”, escribió el médico.

Este fue el cuarto examen médico divulgado públicamente desde que Trump regresó a la Casa Blanca para un segundo mandato. La publicación del informe se produce mientras el mandatario busca proyectar fortaleza física y capacidad de liderazgo de cara a las próximas elecciones de mitad de mandato.

AP recordó que no existe una obligación legal para que los presidentes estadounidenses hagan público su historial médico completo, por lo que el nivel de transparencia ha variado entre administraciones. En el caso de Trump, algunos informes anteriores fueron cuestionados por especialistas que consideraron insuficientes ciertos detalles médicos divulgados.

Trump cumplirá 80 años el próximo mes y sigue siendo la persona de mayor edad elegida presidente de Estados Unidos. En los últimos meses ha intentado disipar las preocupaciones sobre su edad, insistiendo en que se siente tan bien como décadas atrás y destacando que mantiene una agenda intensa, además de practicar golf con frecuencia.

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