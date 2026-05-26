Trump acude al hospital Walter Reed para su segundo chequeo en siete meses

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asistió este martes a las instalaciones del hospital Walter Reed, en Bethesda, Maryland, a las 8:52 a.m., hora del Este, como parte de sus evaluaciones de salud, las cuartas en lo que va de mandato y la segunda en siete meses.

De acuerdo con la Casa Blanca, el mandatario se está sometiendo a “revisiones dentales y médicas anuales de rutina como parte de su atención médica preventiva habitual”. Adicionalmente, la agenda oficial contempló un espacio para que el jefe de Estado compartiera con los miembros del personal militar destacados en dicha institución.

El procedimiento de este martes está realizado por el doctor de la Marina estadounidense, Sean Barbabella. Asimismo, constituye el cuarto examen general de salud desde que el dirigente asumió nuevamente la presidencia, informó The Independent.

Evaluaciones bajo el foco público

La asistencia del mandatario al complejo de Bethesda ocurre en un contexto donde diversos sectores del país han debatido las condiciones físicas y cognitivas del gobernante para ejercer sus funciones ejecutivas, motivado por observaciones de fatiga en actos oficiales y cambios en su movilidad habitual.

Asimismo, parte de la atención de los medios se ha centrado en marcas y hematomas detectados por los equipos fotográficos en las extremidades superiores del presidente durante sus apariciones en el segundo mandato presidencial.

Justificación oficial de los síntomas físicos

Respecto a las interrogantes sobre el origen de estas marcas cutáneas en las manos del gobernante, la Casa Blanca ha reiterado que se trata de consecuencias directas del contacto físico constante y los numerosos apretones de manos propios de las actividades protocolares de su cargo.

Sobre el flujo de visitas al palacio de gobierno, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró previamente al medio de comunicación The Independent que el Despacho Oval bajo el mandato de Trump es “como la estación Grand Central” desde su regreso a la presidencia.

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