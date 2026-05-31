Boricua Amanda Serrano hace historia al empatar marca histórica de nocauts en el boxeo femenino

La puertorriqueña Amanda Serrano hizo historia y volvió a dejar su nombre en alto al igualar la marca histórica de 32 nocauts en el boxeo femenino, tras derrotar en dos asaltos a la alemana Cheyenne Hanson en El Paso, Texas.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

Serrano necesitó menos de seis minutos para alcanzar un registro que llevaba dos décadas en manos de Christy Martin. La pelea, pactada a diez rounds de tres minutos, se inclinó rápido a favor de la boricua, que salió con un plan de pelea muy claro.

Empezó presionando, pero el primer round fue de más estudio y medición de distancia. Sin embargo, para el segundo asalto fue en busca de la pelea con una ofensiva de combinaciones de ritmo, pero en el segundo descargó una ofensiva que Hanson no pudo contener.

Los golpes al rostro y al cuerpo fueron letales y Serrano, con su desempeño, obligó al réferi a detener la acción a los 2:25 del round, decretando un nocaut técnico.

De este modo, la boricua igualó el récord de nocauts y alcanzó su victoria número 50. Por su parte, Hanson, con registro de 17-3 y 13 KO, intentó intercambiar golpes, pero terminó superada por la presión constante de Serrano, que conectó 29 de 53 golpes de poder en el segundo asalto.

La campeona pluma de la AMB y la OMB, con marca de 49-4-1 y 32 KO, había adelantado en la semana que 2026 podría ser su último año en el ring.

Este es mi momento (…) Con los tres minutos, tenemos la oportunidad de preparar los golpes. En el primer asalto estuve tanteándola. Pero creo que los tres minutos nos dieron más tiempo para divertirnos ahí dentro, y eso era precisamente lo que estaba haciendo: divertirme”, dijo Serrano, que retuvo los cinturones pluma AMB y OMB.

Esta victoria pone a Serrano en el escenario de alcanzar dos récords en su próximo combate, el cual tiene previsto celebrar a finales de este mismo año.

“Puedo batir el récord de nocauts en mi próxima pelea (…) Puedo conseguir mi victoria número 50 y superar el récord de nocauts de Christy Martin“, reconoció.

Martin, de 57 años, cerró su carrera con 49 victorias, siete derrotas, un empate y 32 nocauts.



Sigue leyendo:

· Murió el luchador mexicano ‘Tempo’ tras ser arrollado por un camión cuando iba en motocicleta rumbo a una pelea

· Gervonta Davis enfrenta nueva orden de arresto en Maryland por violar su libertad condicional

· Boxeador de 25 años asesinado en California por el exesposo de su novia