Gervonta Davis enfrenta nueva orden de arresto en Maryland por violar su libertad condicional

Gervonta Davis volvió a verse inmiscuido en problemas legales. Este jueves se conoció que las autoridades de Maryland emitieron una nueva orden de arresto contra el boxeador por violar su libertad condicional.

Los registros del Tribunal de Circuito de la Ciudad de Baltimore muestran que la jueza Althea M. Handy negó una moción del 22 de mayo para retirar una orden de arresto del boxeador.

Gervonta Davis is reportedly being sought by Maryland law enforcement for an alleged probation violation, stemming from his arrest earlier this year in Miami on domestic violence charges. If arrested, Davis will be held without bond. pic.twitter.com/p2ifmPluGh — Ring Magazine (@ringmagazine) May 28, 2026

Las autoridades utilizan el antecedente del caso de violencia doméstica en Florida contra Davis que desencadenó una violación de la libertad condicional.

Medida que recibió por su accidente de atropello y fuga de 2020 en el centro de Baltimore que hirió a cuatro personas.

Se trata de al menos la segunda orden de arresto de Gervonta en lo que va de 2026. El pasado 14 de enero, una corte en Miami emitió una orden de arresto contra Davis por los cargos de agresión, detención ilegal e intento de secuestro.

Dos semanas después, el púgil fue arrestado por el Departamento de Policía de Miami Gardens y el grupo de trabajo de fugitivos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Tras comparecer por videollamada ante el tribunal de fianzas de Miami, presidido por la jueza Mindy S. Glazer, Gervonta Davis fue puesto en libertad luego de pagar una fianza de $16.000 dólares.

Gervonta Davis acumula una extensa lista de problemas legales. En 2020, chocó su Lamborghini contra otro vehículo y huyó de la escena. En el auto impactado viajaba una mujer embarazada.

Se declaró culpable de cuatro delitos de tráfico. En 2023 recibió 90 días de arresto domiciliario, más servicio comunitario y multas. Sin embargo, fue detenido por violar los términos.

Para el 2025, en junio, fue arrestado y liberado bajo fianza tras ser acusado de golpear a su exnovia, causándole lesiones. Un mes después protagonizó otro arresto por agresión. Presuntamente, golpeó a la madre de sus hijos durante un intercambio de custodia en el Día del Padre.



Sigue leyendo:

· Gervonta Davis arrestado en Miami por supuesta violencia doméstica

· Sale a la luz video de la agresión de Gervonta Davis a su expareja en un club en Miami

· Gervonta Davis contrademandó a su expareja por $20 millones tras desplome de su pelea con Jake Paul, según reportes