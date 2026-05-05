Boxeador de 25 años asesinado en California por el exesposo de su novia

El boxeador Adrian Valdovinos, de 25 años y considerado una de las jóvenes promesas del deporte en California, fue asesinado a tiros en un caso de homicidio-suicidio ocurrido la madrugada del domingo en la ciudad de Hanford, en el Valle Central.

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Según informó la policía, el ataque se registró alrededor de las 4:00 a.m. en una vivienda ubicada en la cuadra 1500 de University Avenue, luego de que testigos reportaran una fuerte discusión entre un hombre y una mujer dentro de la casa.

De acuerdo con ‘The New York Post’, cuando los agentes llegaron al lugar, escucharon un disparo que, según las autoridades, fue el momento en que el sospechoso, Vincent Díaz, se quitó la vida con un arma de fuego.

Horrific murder-suicide sees boxer, 25, gunned down by girlfriend's jilted ex-husband https://t.co/BPVUpNwMCv pic.twitter.com/r7yaxUDMc1 — New York Post (@nypost) May 4, 2026

Al ingresar a la vivienda, los oficiales pusieron a salvo a una mujer que estaba en el interior y realizaron un registro de seguridad.

Durante la inspección, encontraron en uno de los dormitorios el cuerpo de un segundo hombre: Adrian Valdovinos, quien presentaba varias heridas de bala.

Los investigadores determinaron que Díaz era el exesposo de la mujer que vivía en la casa y que había entrado a la fuerza a la propiedad. Hasta el momento, la versión policial considera que disparó contra Valdovinos antes de suicidarse.

La policía señaló que el caso sigue bajo investigación, ya que por ahora, el motivo exacto que llevó al ataque sigue sin estar claro.

La muerte de Valdovinos ha causado conmoción entre familiares, amigos y seguidores del boxeo local. Conocido como “Angelo”, el joven atleta era descrito como disciplinado, talentoso y muy cercano a su comunidad.

En redes sociales, allegados expresaron su tristeza e incredulidad ante el caso. Una prima de Díaz identificada en Facebook como Marie Marie describió que el suceso no se correspondía con la personalidad de Vicent.

“Si conocieran a mi primo Vincent Diaz, sabrían que era un padre amoroso y cariñoso que siempre estaba con sus hijas y nunca las dejaría. Por eso nada de esto tiene sentido. Dos familias perdieron”, escribió.

Adrián Valdovinos tuvo una carrera corta en la que nunca peleó por el título. Logró 11 peleas profesionales entre 2018 y 2021, con marca de 8-2-1 y 6 nocauts.

Nació en California y comenzó su carrera profesional el 16 de marzo de 2018 en Tijuana, donde venció a Bryan Christopher García por decisión.

Entre 2019 y principios de 2020, Valdovinos encadenó una serie de triunfos. Para febrero de 2020 ya acumulaba seis victorias, mostrando potencia (75 % de nocauts).

El 22 de agosto de 2020 enfrentó al invicto Israel Mercado en Las Vegas, dentro de la burbuja del MGM Grand. Valdovinos perdió por decisión, pero la pelea lo expuso a un nivel competitivo más alto.

Tras la derrota, volvió al ring y sumó tres victorias consecutivas en Tijuana, Scottsdale y Agua Prieta, mostrando que seguía en desarrollo. Su última pelea fue el 21 de mayo de 2021, cuando cayó ante Edgar Ramírez en Phoenix.



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