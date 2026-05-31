Murió el luchador mexicano ‘Tempo’ tras ser arrollado por un camión cuando iba en motocicleta rumbo a una pelea

El mundo de la lucha libre en México recibió una noticia trágica el pasado viernes. Mientras se dirigía a una función en la Ciudad de México, el luchador ‘Tempo‘, también conocido como Tony Cirio Jr., perdió la vida luego de ser embestido por un camión de carga.

El luchador iba a bordo de una motocicleta. El accidente ocurrió sobre Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, a la altura de avenida Del Recreo y Miguel Ahedo Barrios, en el Barrio Los Reyes, alcaldía Iztacalco.

De acuerdo con reportes de medios locales, ‘Tempo’ se trasladaba hacia el Deportivo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), donde estaba anunciado para una presentación.

‘Tempo’, integrante de la Dinastía Reyes e hijo del veterano luchador Tony Cirio Sr., había compartido minutos antes en sus redes sociales una historia en la que mostraba su trayecto hacia el evento.

En redes sociales se hicieron virales imágenes y videos del momento exacto del accidente que acabó con su vida. En las imágenes se puede apreciar fugazmente cómo, antes del impacto, la motocicleta impacta con otro vehículo.

#ULTIMAHORA Fallece luchador “Tempo” en accidente automovilístico cuando viajaba en su motocicleta embestido por un camión sobre Eje 3 Ote y Recreo @IztacalcoAl El gladiador se dirigía a Coapa a una función pic.twitter.com/AKtCpKK5Wz — LISET GONZALEZ (@LisetGlezG) May 30, 2026

Aparentemente, hubo un contacto entre la moto y el automóvil que habría desestabilizado al luchador. Posteriormente, se ve cómo un camión lo embiste. Autoridades hicieron acto de presencia y acordonaron la zona.

Tony Cirio Jr. formaba parte de una familia con raíces profundas en la lucha libre mexicana. Hijo de Tony Cirio Sr., creció dentro de un ambiente ligado a este mundo.

Durante aproximadamente seis años de actividad, ‘Tempo’ se abrió paso en funciones independientes, donde era habitual verlo en carteles estelares.

Su máscara, en tonos azul, blanco y rosa, se volvió parte de su identidad dentro de arenas pequeñas, gimnasios y recintos comunitarios.

Su carrera se desarrolló principalmente en el circuito independiente. También tuvo apariciones en funciones de Lucha Libre AAA.



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