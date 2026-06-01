Abejorro de manchas rojizas: nueva estrategia de protección en seis estados de EE.UU.

El abejorro de manchas rojizas (Bombus affinis), considerado uno de los polinizadores más amenazados de Estados Unidos, que está en peligro de extinción ha sido objeto de una nueva estrategia de conservación tras décadas de fuerte declive poblacional.



El Servicio de Pesca y Vida Silvestre anunció la designación de aproximadamente 1.5 millones de acres como hábitat crítico en seis estados, con el objetivo de favorecer la recuperación de la especie y proteger las zonas donde aún podría sobrevivir.

Una especie que ha perdido gran parte de su distribución

Este abejorro solía encontrarse en cerca de la mitad del país, desde el noreste como Maine hasta el sur de Georgia y extendiéndose hacia el oeste hasta las Dakotas. Sin embargo, en la actualidad su presencia confirmada se ha reducido a solo alrededor de 13 estados.



Desde el año 2000, los avistamientos verificados se concentran en Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Tennessee, Virginia y Wisconsin, además de registros en Ontario, Canadá.



En 2017, la especie fue catalogada a nivel federal como en peligro de extinción, luego de un descenso rápido y significativo de su población.

Nueva protección de hábitat en seis estados

La reciente decisión del Servicio de Pesca y Vida Silvestre incluye áreas en Illinois, Iowa, Minnesota, Virginia, Wisconsin y Virginia Occidental.

Estas designaciones no crean reservas nuevas ni modifican la propiedad de los terrenos, pero sí pueden influir en proyectos federales que impliquen desarrollo o intervención en estas zonas.

Los mapas oficiales indican que las áreas protegidas abarcan 33 condados, muchos de ellos ubicados en regiones urbanas y suburbanas del Medio Oeste, donde históricamente se ha observado la presencia del abejorro.

Factores detrás de su declive

Aunque no existe una única causa confirmada, especialistas señalan múltiples factores que habrían contribuido a la disminución de la especie, entre ellos patógenos, parásitos, uso de pesticidas y fungicidas, pérdida de hábitat, cambios en el clima y el impacto de poblaciones reducidas.

También se considera el papel de la degradación de praderas nativas, fundamentales para su alimentación y reproducción.

Cómo apoyar la recuperación del abejorro

Expertos en conservación destacan que la recuperación del abejorro de manchas rojizas depende en gran medida de la restauración de hábitats adecuados.



Entre las recomendaciones se incluye la siembra de flores nativas que florezcan durante toda la temporada, así como la reducción del uso de pesticidas. También se sugiere conservar espacios naturales como montones de hojas, tallos y áreas de vegetación donde puedan anidar e hibernar.



Algunas plantas beneficiosas para polinizadores incluyen la hierba de los pantalones holandesa, la campanilla azul oriental, la bergamota silvestre y ciertas especies de algodoncillo, aunque su efectividad puede variar según la región.



De acuerdo con especialistas, estas acciones no solo benefician al abejorro de manchas rojizas, sino también a otros polinizadores en declive, como la mariposa monarca.

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