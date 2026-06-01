Cepeda reta a De la Espriella a un debate tras su derrota en la primera vuelta de las elecciones colombianas

El aspirante presidencial por el Pacto Histórico, el izquierdista Iván Cepeda, invitó formalmente a Abelardo De la Espriella a un debate luego de ganar la primera vuelta de las elecciones de Colombia.

La propuesta se difundió a través de las redes del candidato de izquierda. En su declaración, el político especificó la ruta para establecer las reglas del encuentro.

“Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella”, declaró Cepeda.

La mano derecha de Gustavo Petro aclaró en su mensaje en la red social X que las “pautas, temarios y formatos del evento” serán coordinados directamente por las delegaciones de trabajo de las dos agrupaciones políticas. Hasta las últimas actualizaciones informativas, la campaña de De la Espriella no ha emitido un pronunciamiento oficial aceptando o rechazando la postulación.

EMPLAZO AL CANDIDATO ABELARDO DE LA ESPRIELLA A DEBATE



Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella.



Las condiciones para efectuarlo serán acordadas por las personas que he designado para ese fin, y cuyo nombre? — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 1, 2026

Balance de resultados de la Registraduría Nacional

El reporte preliminar de la primera vuelta emitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil evidenció un margen de 2.84 puntos porcentuales entre los dos competidores, lo que representa una diferencia absoluta de 673,138 sufragios en el territorio nacional, informó EFE.

En total, Abelardo de la Espriella obtuvo 10,361,499 votos, lo que equivale al 43.74% del total, mientras que Iván Cepeda alcanzó 9,688,361 votos, representativos del 40.90% de la votación.

Campaña hacia la segunda vuelta

El inicio del periodo de campaña para el balotaje mantiene la tendencia de confrontación verbal manifestada durante los discursos de cierre del domingo por la noche. Por un lado, el candidato derechista tildó a su contraparte de “narcoterrorista” y demandó la aceptación directa de las cifras de la Registraduría.

Por el otro, el representante del Pacto Histórico centró sus críticas en la trayectoria laboral previa de su contendiente, y reiteró la solicitud de efectuar una revisión exhaustiva al escrutinio oficial de la jornada de votación.

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