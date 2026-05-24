Medellín entra en la era del turismo de bienestar de lujo

Medellín siempre está de moda pero esta vez se avecina un escenario enfocado a un público que busca un refugio de bienestar enfocado en el lujo hacia la conciencia y el propósito.

Durante años, Medellín ha sido reconocida por su energía cultural, vida nocturna y transformación urbana. Pero ahora, la ciudad parece prepararse para una tendencia distinta: el crecimiento del turismo de bienestar. Más allá de los spas tradicionales, esta nueva ola de hospitalidad busca ofrecer experiencias diseñadas para mejorar el descanso, reducir el estrés y crear conexiones más conscientes entre viajeros y ciudad.

La idea es ofrecer un nuevo tipo de lujo en Medellín, con mucha atención al detalle./Cortesía

En medio de este cambio aparece Wake Medellín, un nuevo proyecto hotelero que abrirá oficialmente en junio de 2026 en Provenza y que busca posicionarse dentro de esa conversación global sobre wellness travel y hospitalidad consciente.

Este concepto busca diferenciarse de todo lo que existe actualmente en Provenza al introducir una propuesta enfocada en bienestar, descanso y conexión consciente dentro de una zona conocida principalmente por su escena de restaurantes, bares y entretenimiento. La idea es ofrecer un nuevo tipo de lujo en Medellín, donde la energía de la ciudad conviva con experiencias de wellness y bienestar integral.

Algunas habitaciones incorporan tecnologías orientadas al descanso profundo./Cortesía

La gastronomía juega un papel importante dentro de la experiencia. Wake Medellín albergará Boro, el nuevo restaurante liderado por el chef Jaime Rodríguez, reconocido internacionalmente por su trabajo en Celele, uno de los restaurantes colombianos más destacados en la escena gastronómica global. La propuesta de Boro estará enfocada en ingredientes autóctonos, temporalidad y una narrativa culinaria conectada con el territorio colombiano.

El auge de este tipo de proyectos responde a un cambio claro en las prioridades de los viajeros. Según datos compartidos por la marca, el turismo wellness continúa creciendo a nivel global impulsado por personas que ya no buscan únicamente vacaciones, sino experiencias que realmente impacten su bienestar físico y emocional.

Contará con espacios enfocados en wellness como salas de yoga, rituales de contraste en piscinas termales, áreas de contemplación y experiencias diseñadas para mejorar el sueño y reducir el estrés. Incluso algunas habitaciones incorporan tecnologías orientadas al descanso profundo y al bienestar circadiano, incluyendo sistemas automatizados de iluminación y ambientes pensados para favorecer la relajación.

El spa forma parte importante de las instalaciones del hotel como centro de relajamiento./Cortesía

En una ciudad conocida por su movimiento constante, Medellín parece comenzar una nueva etapa: una donde descansar también se convierte en motivo para viajar.