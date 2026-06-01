Condenan a exdirector de escuelas de Iowa por falsear su ciudadanía estadounidense

Ian Roberts, exsuperintendente de las Escuelas Públicas de Des Moines, el distrito escolar más grande de Iowa, fue condenado a dos años de prisión federal tras declararse culpable de haber afirmado falsamente que era ciudadano estadounidense para obtener empleo.

La jueza federal Rebecca Goodgame Ebinger dictó la sentencia el viernes y argumentó que Roberts mintió deliberadamente sobre su estatus migratorio para acceder a un cargo de alta responsabilidad dentro del sistema educativo, informó NBC News.

Aunque recibió decenas de cartas de apoyo, la magistrada concluyó que una pena de libertad condicional, como solicitaba la defensa, no era suficiente.

“Me arrepiento de lo que he hecho cada día”, expresó Roberts antes de escuchar la decisión judicial.

Podría ser deportado a su país de origen

La condena se acercó más a los casi tres años de prisión solicitados por la fiscalía que a la sentencia alternativa planteada por sus abogados. Una vez cumpla la pena, Roberts podría ser deportado a Guyana, su país de origen.

Roberts hizo historia en 2023 al convertirse en el primer educador afrodescendiente en dirigir las Escuelas Públicas de Des Moines, un distrito que atiende a unos 30,000 estudiantes.

Documentos citados por NBC News indican que Roberts declaró ser ciudadano estadounidense en una solicitud presentada ante la junta estatal de examinadores educativos, que posteriormente le otorgó una licencia profesional de administrador.

Antes de la sentencia, sus propios abogados reconocieron que esa afirmación era falsa y, en un escrito presentado ante el tribunal, admitieron que Roberts cometió un “error fatal” al completar documentos laborales en los que aseguró ser ciudadano de Estados Unidos.

El caso generó una fuerte conmoción en Des Moines después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo arrestaran en septiembre de 2025. La detención provocó protestas de estudiantes y padres que exigían su liberación, mientras dirigentes republicanos del estado reclamaban una investigación sobre los procesos de contratación del distrito escolar.

De acuerdo con NBC News, las autoridades migratorias localizaron a Roberts después de emitir una orden final de expulsión en 2024. Cuando intentaron detenerlo mientras se dirigía a su trabajo en un vehículo oficial del distrito, Roberts huyó inicialmente y posteriormente fue arrestado con apoyo de la Patrulla Estatal de Iowa.

Durante el operativo, las autoridades presuntamente encontraron en el vehículo una pistola cargada envuelta en una toalla, un cuchillo de caza y $3,000 dólares en efectivo. Poco después, Roberts presentó su renuncia a un cargo que le reportaba un salario anual de casi $287,000 dólares.

En enero, el exeducador se declaró culpable de realizar una declaración falsa para obtener empleo y de poseer ilegalmente un arma de fuego mientras permanecía en el país sin autorización migratoria. Ambos delitos podían acarrear una pena máxima combinada de 37 meses de prisión federal.

La defensa intentó persuadir al tribunal para que impusiera libertad condicional, argumentando que Roberts no era una persona violenta y que la deportación constituiría un castigo severo. También presentó una extensa biografía en la que se describía su infancia en la pobreza en Guyana, su trayectoria como atleta olímpico en los Juegos de Sídney 2000 y las amenazas que, según sus abogados, enfrentó por su trabajo policial contra el narcotráfico antes de emigrar a Estados Unidos.

Los abogados sostuvieron además que Roberts intentó regularizar su situación migratoria en varias ocasiones desde 2001, cuando contrajo matrimonio con una ciudadana estadounidense, pero que errores en trámites previos frustraron sus solicitudes de residencia permanente.

Tras su arresto, el Departamento de Seguridad Nacional divulgó antecedentes relacionados con incidentes de armas de fuego ocurridos en Nueva York y Pensilvania. La defensa acusó al gobierno de someter a Roberts a una “demonización mediática” y cuestionó la forma en que funcionarios y políticos republicanos caracterizaron su historial.

Otra controversia que surgió durante el caso estuvo relacionada con credenciales académicas. Roberts había afirmado contar con un doctorado de la Universidad Estatal Morgan al postularse para el cargo en Des Moines. Sus abogados aclararon que obtuvo un doctorado en liderazgo educativo en 2021 a través de la Universidad Trident, una institución en línea.

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