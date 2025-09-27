ICE dice que líder del mayor distrito escolar de Iowa tenía una pistola cargada, $3.000 dólares en efectivo y un cuchillo

El superintendente de las Escuelas Públicas de Des Moines, Ian Roberts, fue arrestado el viernes por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) tras una parada de tráfico que terminó con el funcionario huyendo a una zona boscosa.

El caso, reportado inicialmente por The Associated Press (AP), sorprendió a la comunidad educativa del distrito escolar más grande de Iowa.

Según informó ICE, Roberts se encontraba en el país sin autorización de trabajo y tenía pendiente una orden definitiva de deportación emitida en 2024.

El organismo señaló que el superintendente fue localizado con ayuda de la Patrulla Estatal de Iowa y trasladado a la cárcel del condado de Woodbury. Documentos oficiales consultados por AP confirman su detención.

Durante el arresto, Roberts —originario de Guyana y de 54 años— llevaba consigo una pistola cargada, un cuchillo de caza y $3,000 dólares en efectivo, de acuerdo con ICE. La agencia lo calificó como una amenaza a la seguridad pública y criticó que hubiera sido contratado pese a no contar con estatus legal ni autorización laboral.

Phil Roeder, portavoz del distrito, declaró a AP que no existía ningún indicio previo de que Roberts no fuese ciudadano. Aseguró que el distrito contrató a un tercero para verificar sus antecedentes y que el superintendente completó la documentación laboral exigida.

La comunidad escolar describió a Roberts como un líder dinámico y cercano a los estudiantes. Jackie Norris, presidenta de la junta escolar, lo definió como “parte integral de nuestra comunidad”. Organizaciones sindicales de docentes y personal escolar también expresaron su conmoción y lo recordaron como una figura comprometida con la diversidad del distrito.

Roberts había asumido su cargo en julio de 2023, supervisando a más de 30,000 estudiantes y 5,000 empleados. Con una carrera previa en distritos de Pensilvania, llegó a Iowa con licencia profesional vigente y un contrato que estipulaba un salario base de $270,000 dólares anuales, según AP.

Su trayectoria no estuvo libre de incidentes: registros judiciales muestran que en 2022 se declaró culpable de un cargo menor por posesión de un arma cargada en un vehículo en Pensilvania, aunque él sostuvo que se trató de un malentendido relacionado con su actividad como cazador.

