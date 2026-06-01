DHS asegura que la mayoría de migrantes no necesita salir de EE.UU. para obtener tarjeta de residencia permanente

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) minimizó el impacto de la nueva directriz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) emitida el 22 de mayo, que obliga a la mayoría de los titulares de visas temporales y permisos humanitarios a regresar a sus países de origen para tramitar la residencia permanente, una medida que defensores y abogados denuncian que afectará a cientos de miles de extranjeros con solicitudes en curso.

La orden emitida al final del pasado mes instruye a los funcionarios migratorios a evaluar las solicitudes de “ajuste de estatus” realizadas dentro del territorio estadounidense como una “forma extraordinaria de alivio”, informó ABC News.

Según las organizaciones de apoyo al inmigrante, este cambio afecta directamente a cualquier ciudadano extranjero con un trámite de residencia pendiente en el país, lo que abarca a cientos de miles de trabajadores temporales.

¿Qué declaró el DHS?

Ante las críticas de los especialistas, el DHS defendió la regulación mediante un comunicado emitido el viernes al detallar el propósito de la medida.

“Dará como resultado que algunos extranjeros que no merecen el beneficio discrecional terminen solicitando la residencia permanente ante el Departamento de Estado en el extranjero en lugar de ante el USCIS en los Estados Unidos”, apuntó el organismo.

Descartan bloqueo generalizado

Del mismo modo, la institución descartó un bloqueo generalizado para los solicitantes que cumplen con el marco legal.

“No impedirá que ningún extranjero obtenga una tarjeta de residencia permanente si reúne los requisitos de forma legítima y adecuada”, apuntó el DHS.

De acuerdo con la información del DHS, los actuales titulares de la “green card” no se verán afectados por las modificaciones, por lo que mantendrán su derecho a residir en los Estados Unidos y a viajar al extranjero sin restricciones adicionales.

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