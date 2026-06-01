El diseñador Tan France quiere vender su hogar en Salt Lake City

El diseñador y personalidad de televisión Tan France ha decidido que es momento de deshacerse de su casa en Salt Lake City, Utah, la cual desarrolló junto con su esposo Rob. La propiedad entró al mercado de bienes raíces por $7.5 millones de dólares.

Esta casa se terminó de construir en 2023 y todo el proyecto estuvo liderado por el mismo diseñador, lo que quiere decir que el sitio se hizo según sus gustos y necesidades. A su medida. Cuando estuvo lista, el lugar fue presumido por la pareja para la revista especializada “Architectural Digest”.

La misma revista ha sido la encargada de decir que ahora está disponible en el mercado; incluso aseguran que la decisión viene de que la pareja decidió mudarse a Nueva York.

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