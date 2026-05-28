Dakota Johnson pide $6 millones de dólares por su mansión en West Hollywood

La actriz Dakota Johnson ha decidido que es momento de vender la propiedad en West Hollywood, California, que le pertenece desde hace 10 años. La mansión está ahora disponible en el mercado por $6 millones de dólares.

Esta noticia sorprendió a los expertos en bienes raíces, pues se trata de una casa importante para la actriz. Se sabe que la compró en 2016, justo un año después de haber estrenado “Fifty Shades of Grey”, la adaptación cinematográfica del libro homónimo de E. L. James.

Tras su compra, Johnson se encargó de hacer reformas en el lugar e incluso llegó a presumirlas para la revista “Architectural Digest”. En ese momento llegó a asegurar que no quería deshacerse nunca de esta propiedad.

Ahora parece ser que sus planes han cambiado, y por eso quiere que otro disfrute de la casa que data de los años 40 y cuyo diseño estuvo a cargo de un reconocido arquitecto de la época.

En el listado, disponible en la página web de Engel & Volkers Beverly Hills, se describe como “una obra maestra del modernismo californiano, donde las cálidas maderas, el hormigón visto y las paredes de vidrio con marcos de madera disuelven la frontera entre el interior y el exterior”.

La casa principal tiene una extensión de 3,210 pies cuadrados distribuidos en tres dormitorios, tres baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

El agente encargado de la venta resalta la reciente reforma que hizo la actriz, la cual califica de “meticulosa”, pues se intentó en todo momento de mantener los detalles originales del lugar. Además, explica: “La planta principal destaca por su sobriedad: amplias paredes de cristal en dos lados se abren directamente a la piscina, inundando los interiores de luz natural y creando un diálogo armonioso entre la arquitectura y el paisaje”.

Por otro lado, esta propiedad también tiene áreas verdes, terraza, fogata, comedor, piscina, área de barbacoa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre. También se hace especial mención a los “jardines exuberantes y variados”.

La decisión de la actriz de vender esta propiedad llega justo un año después de que se anunciara su separación del cantante Chris Martin, con quien mantuvo una relación durante ocho años.

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