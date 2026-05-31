Charlie Puth recibió $2.1 millones de dólares por su mansión en Studio City

Tras un año en el mercado de bienes raíces, el cantante Charlie Puth logró vender una mansión en Studio City, California, que compró hace cinco años. La venta se cerró por $2.1 millones de dólares.

El cantante compró esta propiedad en 2021 por $1.5 millones de dólares; según “Realtor.com”, la compró a través de un fideicomiso a través de sus padres. Esta no es la única venta de propiedad que ha hecho Puth en los últimos años; por ejemplo, en 2024, cerró la venta de una mansión en Beverly Hills.

Se dice que inicialmente el cantante esperaba recibir $2.4 millones de dólares por esta propiedad, pero la falta de interesados hizo que su precio se fuera rebajando. La noticia de la venta de la casa llega al mismo tiempo que Puth y su esposa Brooke Sansone recibieron a su primer hijo: Jude Crawford Puth.

En el listado, que estuvo disponible en la página web de Carolwood Estates, se asegura que esta es “una obra arquitectónica única que captura el dramatismo y la tranquilidad de la vida en el sur de California”. El diseño de la propiedad fue hecho por el arquitecto Jon Brouse.

La propiedad ocupa un lote de 0.43 acres y su casa principal tiene una extensión de 2,400 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior de la propiedad, se dice que: “En el corazón de la residencia principal se encuentra una gran sala de dos plantas, inspirada en una galería de arte: un espectacular espacio diseñado para el arte y la atmósfera, presidido por una pared completa de vidrio y una llamativa chimenea lineal”.

Esta propiedad también incluye una estructura adicional que el cantante convirtió en un estudio de grabación, aunque el nuevo propietario podrá transformar este espacio en lo que más necesite.

Aunque no tiene extensas áreas verdes, esta propiedad ofrece terrazas con espacio suficiente para disfrutar al aire libre con familiares o amigos. Aún se desconoce la identidad del nuevo propietario de esta residencia.

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